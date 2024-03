Yellowstone – Kevin Costner chce zagrać w finałowym sezonie. Taylor Sheridan stanie na przeszkodzie?

fot. Paramount+

Szczegóły ostatnich odcinków Yellowstone wciąż nie są znane, ale według najnowszych doniesień może dojść do kolejnej dużej zmiany. Jak podał serwis Puck Kevin Costner chce jednak wrócić do roli Johna Duttona. Aktor po nakręceniu dwuczęściowego Horyzontu, który trafi do kin już tego lata, podjął decyzję, że jest gotowy pożegnać się z widzami serialu, nawet jeżeli byłaby to epizodyczna rola.

Yellowstone - Kevin Costner jednak zagra w finałowym sezonie?

Scenariusze do drugiej połowy piątego sezonu miały zostać już napisane, a produkcja nowych odcinków ma wkrótce się rozpocząć. Nie wiadomo, czy Taylor Sheridan będzie chętny przepisywać scenariusze, aby uwzględnić w historii postać Johna Duttona. Z tego względu krążą spekulacje, że Sheridan może być przeciwny ponownej współpracy z aktorem, z którym poróżnił się ze względu na m.in. zbyt wysokie żądania dotyczące wynagrodzenia przez Costnera.

Fani z pewnością chcieliby jeszcze raz zobaczyć aktora w słynnej roli z Yellowstone. Samo Paramount może naciskać na Sheridana, aby uwzględnił w finałowym sezonie Kevina Costnera, licząc na jeszcze wyższą oglądalność ostatnich odcinków serialu.

Yellowstone - o czym jest?

Fabuła skupia się na rodzinie Duttonów, która kontroluje największe sąsiadujące ze sobą farmy w USA. Właścicielem rancza jest John Dutton, który żyje pod nieustanną presją – jego terenami interesują się bowiem deweloperzy czy indiańskie rezerwaty. Serial umożliwi rzut oka na świat odległy od kontroli mediów – tutaj politycy są kupowani przez największe koncerny naftowe na świecie, woda pitna zatruwana jest przez pęknięcie studni, a nierozwiązane morderstwa to codzienność.