Dexter: Resurrection z polskim tytułem. Premiera w Polsce o wiele później niż w USA!

SkyShowtime ogłosiło, że serial Dexter: Resurrection trafi do Polski pod tytułem Dexter: Zmartwychwstanie. Premiera odbędzie się dopiero 12 września 2025 roku, czyli aż dwa miesiące po światowym debiucie.

To efekt obowiązującej umowy licencyjnej, zgodnie z którą dystrybucja w Polsce może rozpocząć się dopiero po zakończeniu emisji w USA. Oznacza to, że widzowie w Polsce będą mogli oglądać nowe odcinki co tydzień, począwszy od września – na takiej samej zasadzie, jak wcześniej w przypadku serialu Dexter: Grzech pierworodny.

Z kim zmierzy się Dexter Morgan? Lista postaci

Dexter: Zmartwychwstanie - opis fabuły

Akcja rozgrywa się kilka tygodni po tym, jak Dexter Morgan (Michael C. Hall) zostaje postrzelony w klatkę piersiową przez własnego syna. Gdy budzi się ze śpiączki, odkrywa, że Harrison (Jack Alcott) zniknął bez śladu. Zdeterminowany, by go odnaleźć i naprawić błędy przeszłości, Dexter rusza do Nowego Jorku. Nie wie jednak, że jego tropem podąża detektyw Angel Batista (David Zayas) z policji Miami Metro. W mieście, które nigdy nie śpi, ojciec i syn będą musieli zmierzyć się z własnymi demonami – i szybko przekonają się, że zabrnęli za daleko, by zawrócić. Teraz jedyną szansą na przetrwanie może być tylko jedno: trzymać się razem.

Dexter: Zmartwychwstanie - obsada

