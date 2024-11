Ekipa Sonica kontra Shadow. Zwiastun Sonic 3: Szybki jak błyskawica

fot. Paramount Pictures/EW

Do sieci trafił zwiastun filmu Sonic 3, kontynuacji filmów Sonic. Szybki jak błyskawica z 2020 roku i Sonic. Szybki jak błyskawica 2 z 2022 roku. Premiera części kolejnej odsłony przygód niebieskiego jeża na podstawie gier firmy Sega odbędzie się już na początku przyszłego roku. Tym razem znani nam już bohaterowie zmierzą się ze znanym z gier wrogiem, Shadowem. Klip ukazał się zarówno po angielsku, jak i w polskiej wersji językowej.

Sonic 3 – zwiastun w oryginale

Sonic 3 – zwiastun z polskim dubbingiem

Sonic 3 – fabuła, data premiery

To najbardziej ekscytująca przygoda Sonica, jaką zobaczymy do tej pory. Sonic, Talis i Knuckles ponownie połączą siły jako jedna drużyna. Tym razem staną do walki przeciwko potężnemu wrogowi, Shadowowi. To tajemniczy czarny charakter z zupełnie nowymi mocami, kompletnie inny niż wszyscy poprzedni przeciwnicy drużyny Sonica. Bohaterowie nie dorównują mu swoimi zdolnościami i są zmuszeni poszukać nowego sojuszu, by pokonać Shadowa i ocalić planetę.

Sonic 3: Szybki jak błyskawica zadebiutuje w polskich kinach 3 stycznia 2025 roku.