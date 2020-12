Young Woman and the Sea - Daisy Ridley może zagrać pierwszą kobietę, która przepłynęła kanał La Manche

fot. Disney/Lucasfilm

Daisy Ridley negocjuje główną rolę a Joachim Rønning reżyserię filmu Young Woman and the Sea, który powstaje dla platformy Disney+. Jeff Nathanson napisał scenariusz do projektu oparty na prawdziwej historii Gertrude Ederle, która jako pierwsza kobieta przepłynęła kanał La Manche. Jerry Bruckheimer i Chad Oman produkują film.

Dla Ridley i Ronninga byłby to powrót do Disneya. Pierwsza wystąpiła w nowej trylogii sequeli Gwiezdnych wojen, natomiast reżyser odpowiadał choćby za widowisko Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara.

Źródło: materiały prasowe

Ederle, córka niemieckiego rzeźnika z Manhattanu, była zawodową pływaczką, która zdobyła złoto na igrzyskach olimpijskich w 1924 roku. Po tym wydarzeniu zdecydowała się przepłynąć kanał. Podjęła się tego wyczynu po pierwszym przepłynięciu 22 mil z Battery Park w Nowym Jorku do Sandy Hook w stanie New Jersey, bijąc rekord, który miał 81 lat. Podpisała kontrakt z dwoma gazetami i sprzedała swoją historię, finansując w ten sposób misję. Swojego czynu dokonała z pomocą rodziny: razem z siostrą Meg skonstruowała dwuczęściowy kostium kąpielowy - niespotykany w latach 20. XX wieku, kiedy spódnice sięgały poniżej kolan, a zwykłe kostiumy kąpielowe wyglądały jak letnie sukienki. Użyły również wosku do świec, aby uszczelnić jej gogle pływackie.