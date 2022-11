Z Nintendo lepiej po dobroci!

fot. materiały prasowe

Nintendo Japan zajmuje stanowisko w sprawie złego traktowania swoich pracowników przez klientów, odmawiając naprawy lub wymiany przedmiotów, jeśli osoba zachowuje się w sposób obraźliwy lub składa nieuzasadnione żądanie.

The Japan Times podało, że Nintendo spotkało się z pochwałami od użytkowników mediów społecznościowych za październikową aktualizację warunków obsługi klienta, w której zawarło nową sekcję dotyczącą nękania pracowników przez klientów.

Japońskie ramię firmy poprosiło klientów o powstrzymanie się od działań, które wykraczają poza to, co jest społecznie akceptowalne jako sposób na spełnienie prośby. Należą do nich m.in.

zastraszanie lub groźby

obraźliwe lub oczerniające uwagi

naruszanie prywatności

nadmierne żądania, takie jak darmowa naprawa, gdy gwarancja wygasła

żądanie przeprosin od Nintendo lub personelu firmy bez uzasadnionej przyczyny

nadmierne powtarzanie tej samej prośby lub skargi

oszczercze komentarze na portalach społecznościowych lub stronach internetowych

Jeśli Nintendo uzna, że którekolwiek z tych działań miało miejsce, może odmówić wymiany lub naprawy wadliwego produktu. Dodano, że jeśli którekolwiek z zachowań zostanie uznane za złośliwe, firma skontaktuje się z władzami i podejmie odpowiednie działania.

Rzecznik Nintendo powiedział: „Podjęliśmy decyzję po uznaniu, że nasi klienci zrozumieją ją ze względu na reputację, którą zbudowaliśmy starannie rozpatrując reklamacje."

Jeden z ekspertów powiedział, że Nintendo Japan „wzmocniło świadomość i wezwało do społecznego zrozumienia” i że przykład firmy „będzie miał dobry wpływ również na inne firmy.”

Podczas gdy Japonia ma prawa przeciwko zastraszaniu w miejscu pracy, nie ma podobnej ochrony prawnej dla pracowników, gdy robią to klienci.

Większość działań, które Nintendo wymienia jako wykraczające poza społeczną akceptację, powinna być powszechnie potępiona: zastraszanie, groźby, obelgi, itp. Ale jest na tej liście kilka, które mogą okazać się kontrowersyjne. Klienci są czasami zmuszeni do powtarzania tej samej (uzasadnionej) prośby lub skargi, jeśli firma odmawia zajęcia się nią. Gdzie indziej to Nintendo będzie decydować, co stanowi „uzasadniony powód” lub „nadmierne żądania”.

Największym punktem spornym mogą być „zniesławiające komentarze na portalach społecznościowych lub stronach internetowych”. Niektóre firmy, niekoniecznie Nintendo, często ignorują uzasadnione skargi klientów, dopóki ci nie zwrócą wystarczającej uwagi na dotykającą ich niesprawiedliwość w mediach społecznościowych. Jeśli ktoś tweetuje, że firma jest „gówniana”, bo rzeczywiście został źle potraktowany, czy będzie to uznane za zniesławienie?

Ostatecznie jednak, zmiana zasad powinna zniechęcić ludzi do bycia obraźliwym wobec personelu, który nie był odpowiedzialny za zepsute Nintendo Switch.