Ruszają preordery specjalnej edycji Nintendo Switch OLED Pokémon Scarlet and Violet Edition

fot. Nintendo

Nintendo Switch OLED Pokémon Scarlet and Violet Edition ma odważny czerwony i fioletowy kolor oraz małe loga na Joy-Conach. Z przodu białej stacji dokującej umieszczone są Legendarne Pokémony Kiraidon i Miraidon dziewiątej generacji z nadchodzących gier. Tył konsoli jest pokryty grafikami w stylu graffiti, na których widnieją inne Pokémon, ikony i loga z gier. Wreszcie, z tyłu stacji dokującej znajduje się zgrabnie umieszczony szczegół z Poké Ball jako schludny końcowy akcent.

Nintendo Switch OLED

Należy jednak pamiętać, że limitowana edycja konsoli nie zawiera kopii gry Pokémon Scarlet ani Pokémon Violet, więc kolejne pozycje w nieśmiertelnej serii „musisz złapać je wszystkie” trzeba będzie złapać osobno.

Sprawdziliśmy, gdzie można złożyć zamówienie na konsolę Nintendo Switch OLED Pokémon Scarlet and Violet Edition, abyście mogli zamówić egzemplarz limitowanej konsoli, zanim się wyprzeda, jak miało to niedawno miejsce w amerykańskiej sieci Target. Zapewne z czasem więcej sprzedawców w USA będzie oferowało tę konsolę, ale w momencie pisania tego tekstu wciąż czekamy na otwarcie zamówień przedpremierowych w sklepach Best Buy, GameStop i Nintendo Shop US. Za to w Wielkiej Brytanii konsolę można już zamawiać na Amazonie oraz w sklepach SmythToys, Game i ShopTo.

Cena Nintendo Switch OLED Pokémon Scarlet and Violet Edition wynosi 359,99 dolarów / 319,99 funtów, czyli w przybliżeniu 1700 zł. Regularna sprzedaż limitowanej edycji konsoli rozpocznie się 4 listopada, czyli dwa tygodnie przed zaplanowaną na 18 listopada premierą gier.