Call of Duty trafi na Nintendo Switch? Microsoft ma taki plan

fot. Activision

Call of Duty jak Minecraft? To nie jest nieprawdopodobne, a nawet wielce możliwe, przynajmniej patrząc na niedawne słowa Phila Spencera, szefa Xboxa. Stwierdził on, że jest to naturalny kierunek dla serii, którą Microsoft chciałby rozwijać na wielu urządzeniach, a nie jedynie na PC i "dużych" konsolach.

Call of Duty będzie dostępne na PlayStation. Bardzo chciałbym zobaczyć serię także na Switchu. Pragnę zobaczyć tę markę grywalną na wielu urządzeniach. Zamierzamy traktować Call of Duty tak, jak Minecrafta. Chodzi przede wszystkim o urządzenia mobilne. Kiedy pomyślisz o trzech miliardach graczy, 200 milionów z nich używa konsoli przenośnej - powiedział Spencer podczas konferencji WSJ Live.

Takie są plany Microsoftu, ale do ich realizacji może nigdy nie dojść, bo firma z Redmond formalnie nie jest jeszcze właścicielem Acticision. Proces przejęcia jest w trakcie, a obecnie stoi on w martwym punkcie związanym z uczciwością transakcji.