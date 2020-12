Zack Snyder's Justice League - Gal Gadot nie brała udziału w dokrętkach? Reżyser o planach na komiks i Jokerze

fot. Warner

Znaczna część obsady kinowej wersji Ligi Sprawiedliwości powtórzyła swoje role w dokrętkach do miniserialu Zack Snyder's Justice League, jednak Gal Gadot przyznała, że nie brała w nich udziału. Jak sama mówi: nie brała udziału w zdjęciach, nic nie widziałam - i nie mogę się doczekać wersji Zacka. (...) Jestem bardzo szczęśliwa, że mógł dokończyć swoją wersję filmu.

Tymczasem fani czekają na drugi zwiastun słynnego Snyder Cut - jak się okazuje, mogą otrzymać go już wkrótce. W komentarzach do jednego z postów reżysera pewien fan poprosił go o "aktualizację statusu" drugiego trailera. Snyder powiedział, że właśnie nad nim pracuje. W nadchodzących tygodniach kampania promocyjna miniserialu nabierze tempa - nie oznacza to oczywiście, że zwiastun nie będzie ostatnim elementem marketingu, ujawnionym blisko premiery, można jednak przypuszczać, że przedpremierowy balon niecierpliwego oczekiwania trzeba będzie zacząć nadmuchiwać znacznie wcześniej.

Do swojej czteroodcinkowej wersji Snyder dodał wątek, który uwzględnia Jokera Jareda Leto. W rozmowie z TheFilmJunkee reżyser po raz pierwszy ujawnił, że myśli o stworzeniu komiksu, w którym Batman Afflecka i Joker Leto będą będą bohaterami "materiału towarzyszącego" Ligi Sprawiedliwości. Dodał też, że Joker jest w jakiś sposób zamieszany w kradzież Mother Boxa, który pozwala na stworzenie "kosmicznej bieżni" - umożliwiającej Flashowi podróż w czasie. Sam komiks miałby opowiadać choćby o śmierci Robina, ale też o postapokaliptycznym świecie Darkseida.