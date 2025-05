Julianne Moore i Sydney Sweeney w mrocznym thrillerze. Rodzinny sekret w Kresach szczerości

Apple TV+

Apple zaprezentowało pierwszy zwiastun Kresów szczerości, filmu w którym główne role grają Julianne Moore (May December) i Sydney Sweeney (Euforia) jako matka i córka uwikłane w mroczną historię. Film został napisany przez Brada Ingelsby’ego , a wyreżyserował go Michael Pearce. Produkcja zada ważne pytanie: Ile siebie można poświęcić dla najbliższej osoby?

Kresy szczerości - zwiastun

Kate (Moore), opłakuje osobistą tragedię, gdy nagle w środku nocy pojawia się jej córka Claire (Sweeney) — cała we krwi, po kłótni ze swoim chłopakiem. Gdy matka dowiaduje się, że doszło do brutalnej tragedii, pomaga w dyskretnym rozwiązaniu problemu. Niestety to doprowadza do kolejnych przykrych konsekwencji, gdy sprawą zaczynają interesować się inni ludzie.

W obsadzie znaleźli się również: Domhnall Gleeson, Kyle MacLachlan, Fiona Shaw, Edmund Donovan i Rebecca Creskoff. Film został wyprodukowany przez Apple Studios we współpracy ze Scott Free Productions Ridleya Scotta oraz The Walsh Company.

Kresy szczerości zadebiutują na platformie Apple TV+ już 13 czerwca 2025 roku.