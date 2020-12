Zack Snyder's Justice League - film otrzyma kategorię wiekową R? Reżyser zapowiada brutalność i wulgaryzmy

fot. materiały prasowe

Zack Snyder's Justice League zmierza na HBO Max, gdzie ma zadebiutować wiosną. Reżyser przez ostatnie miesiące ciężko pracował nad montażem tego czterogodzinnego projektu, który w końcu pokaże światu ogrom niepublikowanych wcześniej scen, a także zupełnie nowy materiał, który niedawno został zrealizowany w czasie dokrętek. Wygląda na to, że Snyder - poza premierą na platformie - planuje równocześnie wprowadzić produkcję do kin.

Jestem wielkim fanem i zwolennikiem kinowych wrażeń: trwają rozmowy o Lidze Sprawiedliwości wpuszczonej do kin w tym samem czasie, co na HBO Max. To byłoby odwrócenie nowego trendu.

Nowy trend, do którego odnosi się reżyser, to oczywiście niedawna kontrowersyjna decyzja WarnerMedia. W tym jednak wypadku materiał, który pierwotnie miał pojawić się jedynie w streamingu, trafiłby również do kin. Oczywiście, Snyder wspominał już kiedyś, że chce pokazać swoją wersję filmu na dużych ekranach, teraz jednak faktycznie trwają rozmowy na ten temat. Wydaje się to prawdopodobne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że również film Batman v Superman: Świt sprawiedliwości jest obecnie remasterowany do formatu IMAX.

Wobec wspomnianej decyzji WM, Snyder wyraża nadzieję, że ten ruch nie stanie się stałym elementem przyszłości i jest tylko tymczasową odpowiedzią na pandemiczny kryzys. Jak mówi, jest to bardzo odważne posunięcie, jednak - być może - jego konsekwencje nie zostały przemyślane w 100%.

Reżyser wspomniał też, że spodziewa się, iż jego czterogodzinna wersja Ligi otrzyma... kategorię wiekową R.

Oto coś, o czym nikt nie wie - film jest szalony, epicki i prawdopodobnie otrzyma kategorię R. To rzecz, która się wydarzy - to będzie R, jestem przekonany. Nie wiem tego od MPAA [Motion Picture Association of America], ale to moje przeczucie.

Poproszony o rozwinięcie tematu, Snyder zdradził:

Na przykład: jest jedna scena, w której Batman rzuca słowem na "f". Cyborg nie jest zbyt zadowolony z tego, co dzieje się z jego życiem, zanim poznaje Ligę Sprawiedliwości i ma tendencję do mówienia dokładnie tego, co myśli. A Steppenwolf przerąbuje ludzi na pół. Zatem wysoka kategoria wiekowa byłaby wynikiem ukazania przemocy i wulgaryzmów.

W filmie tytułowa drużyna największych herosów uniwersum DC musi zmierzyć się z demonicznym Steppenwolfem, który pragnie zgromadzić trzy Mother Boxes, artefakty, które mają pomóc antagoniście w podbiciu Ziemi. W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Gal Gadot, Henry Cavill, Ben Affleck, Jason Momoa, Ray Fisher i Ezra Miller.