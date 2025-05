Fabuła Shreka 5 rozczarowała fanów. Wyciek zdradza nudny pomysł!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pierwsze informacje o fabule Shreka 5 pochodzą od osoby z zakulisową wiedzą, znanej w sieci jako MyTimeToShineHello. To ona jako pierwsza poinformowała, że Zendaya zagra córkę Shreka – co później zostało potwierdzone. Pomimo wiarygodnego źródła, wyciek fabuły traktujemy jako niepotwierdzoną plotkę.

O czym będzie Shrek 5?

Córka Shreka (Zendaya) zaczęła praktykować magię i przypadkowo przeniosła Shreka oraz Osła do prawdziwego świata. Duet musi odkryć, jak wrócić do domu, ponieważ dziewczyna nie ma pojęcia, jak to zrobić.

Tym samym twórcy sięgają po dobrze znany schemat fabularny, wielokrotnie wykorzystywany w animacjach – chociażby w serii Smerfy. W mediach społecznościowych wiele osób wyraża rozczarowanie takim kierunkiem. Inni z kolei pozostają umiarkowanymi optymistami, wskazując, że satyryczny styl Shreka ma potencjał w ukazaniu współczesnego świata. W pierwszym teaserze Shreka 5 pojawiły się nawiązania do internetowych memów, co – jak się okazuje – nie było przypadkowe. A jak Wy to oceniacie? Dajcie znać w komentarzach.

W oryginalnej obsadzie głosowej powracają Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Osioł) oraz Cameron Diaz (Fiona). Polska wersja dubbingowa nie została jeszcze potwierdzona.

Reżyserem Shreka 5 został Walt Dohrn, który przy drugiej i trzeciej części pracował jako scenarzysta i animator, a przy czwartej – jako twórca historii. Jest także znany z serii Trolle. Drugim reżyserem został Brad Ableson (Minionki: Wejście Gru).

Premiera zaplanowana jest na grudzień 2026 roku.