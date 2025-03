Deadpool spotkał Dr. Dooma na Oscarach. Kto tańczył pod maską na gali?

fot. Marvel

Chociaż Deadpool & Wolverine był największym hitem 2024 roku i nie tylko podbił ogólnoświatowy box office, ale też serca publiczności, krytyków i stał się internetowym viralem z powodu wielu zabawnych momentów, to mimo planach Ryana Reynoldsa na kampanię oscarową, produkcja Marvel Studios nie znalazła się w gronie nominowanych do najważniejszych nagród w świecie kina. Wiele się też mówiło o tym, że wydarzenie może poprowadzić duet - Hugh Jackman i Ryan Reynolds. Obaj mają doświadczenie w występowaniu na scenie, a także byli na fali popularności po Deadpool & Wolverine. Tu również ich miejsce zajął ktoś inny.

Deadpool spotkał Dr. Dooma na Oscarach

Mimo tego wszystkiego - Deadpool pojawił się na Oscarach. Zrobił to w prześmiewczy sposób, gdy podczas jednego z wykonywanych numerów muzycznych Pyskaty Najemnik wbiegł na scenę i zaczął tańczyć w akompaniamencie czerwia z Diuny grającego na pianinie. Pod maską nie było jednak Ryana Reynoldsa, a Nick Pauley, czyli ten sam człowiek, który tańczył w scenie początkowej w Deadpool & Wolverine. Opublikował on zdjęcie na Instagramie, w którym podziękował Ryanowi Reynoldsowi za okazję. Na zdjęciu widzimy go z kolei z Robertem Downey Jr. oraz Kieranem Culkinem już po wygraniu Oscara.

