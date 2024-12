Obsada Załogi rozbitków w nowym, retro wideo w stylu lat 80. Gwiazda Spider-Mana 2 z występem gościnnym

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Serial Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków jest pełen easter eggów, co dobitnie pokazały dwa pierwsze epizody, o czym pisaliśmy tutaj. W 3. epizodzie pojawiło się natomiast kilka ciekawych występów gościnnych. Rozpoznaliście te głosy?

W 3. odcinku Jod Na Nawood jest zdeterminowany, aby jak najszybciej opuścić Port Borgo i nie odwracać się za siebie. Młodociana załoga będąca jego jedyną możliwością ucieczki z więzienia przekonuje go jednak do powrotu po uszkodzonego droida SM-33. W trakcie ratowania go, Jod spotyka swojego byłego członka załogi, czyli Benjara Pranica. Okazuje się, że głosu tej postaci udzielił legendarny Alfred Molina, którego możecie kojarzyć z roli Otto Octaviusa w Spider-Manie 2 oraz Spider-Man: Bez drogi do domu.

Ucieczka z Portu Borgo przebiega pomyślnie, a Jod przekonuje załogę do odwiedzenia jego przyjaciółki, która zna się na galaktycznych mapach i jest w stanie znaleźć drogę do domu, czyli At Attin. Jest nią sowo-podobna istota nazwana Kh’ymm. Głosu tej postaci udzieliła Alia Shawkat znana z serialu Bogaci bankruci. Kh'ymm jest przedstawicielką rasy Sharalian, która po raz pierwszy pojawiła się wśród grafik koncepcyjnych do Nowej nadziei. Później rasa ta miała się pojawić w 3. sezonie serialu Wojny klonów, ale ostatecznie ją wycięto.

Obsada Załogi rozbitków w nowym, retro wideo w stylu lat 80.

Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków nie kryje swoich inspiracji kinem przygodowym lat 70. oraz 80. Na oficjalnym koncie Star Wars na platformie X pojawiło się wideo przedstawiające aktorów i grane przez nich postaci w stylu starszych produkcji. Sprawdźcie sami: