Wampiry w filmie Grzesznicy podbiją kina? Prognozy box office są obiecujące

fot. materiały prasowe

Reklama

Pojawiły się pierwsze prognozy box office dla filmu Grzesznicy, który zadebiutuje w kinach podczas długiego świątecznego weekendu, w czasie Wielkanocy. W Ameryce Północnej ma osiągnąć otwarcie przekraczające 40 mln dolarów. Biorąc pod uwagę, że do tego doliczymy określoną, choć jeszcze nieznaną kwotę z rynków zagranicznych, jest to dobry wynik dla produkcji o budżecie 90 mln dolarów.

Fantastyczna Czwórka z postacią, na którą wszyscy czekamy? To byłaby bomba

Grzesznicy — box office

Według analiz, największe zainteresowanie filmem Grzesznicy w USA wykazują osoby powyżej 25. roku życia. Świąteczny weekend zawsze jest bardzo lukratywny, więc można oczekiwać, że natężenie promocji w nadchodzących tygodniach oraz potencjalnie dobre recenzje mogą jeszcze zwiększyć wynik otwarcia. Rok temu w Wielkanoc premierę miał Godzilla i Kong: Nowe Imperium, który osiągnął 80 mln dolarów. Kampania promocyjna Grzeszników ma rozkręcić się 2 kwietnia i zintensyfikować aż do dnia premiery.

Grzesznicy - trzeci zwiastun Zobacz więcej Reklama

Grzesznicy — opis fabuły

Próbując zostawić swoje trudne życie za sobą, bracia bliźniacy (Jordan) wracają do rodzinnego miasta, aby zacząć wszystko od nowa — tylko po to, by odkryć, że czeka na nich jeszcze większe zło, gotowe powitać ich z powrotem.

Premiera w USA i w Polsce odbędzie się 18 kwietnia.