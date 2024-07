Zwiastun Rebel Moon już niebawem. Zobaczymy, jak wyglądają wersje reżyserskie

fot. Netflix

Zack Snyder opublikował na Twtitterze/X rysowany plakat zapowiadający oba filmy z uniwersum Rebel Moon w wersjach reżyserskich. Trailer ma zadebiutować w sieci 22 lipca 2024 roku. Dokładna godzina premiery nie jest znana.

Rebel Moon - plakat wersji reżyserskiej

Plakat na początku galerii zdjęć z wersji reżyserskich.

Rebel Moon - wersja reżyserska

Rebel Moon - czas trwania wersji reżyserskich

Rebel Moon część 1: Dziecko ognia, czyli wersja ocenzurowana, trwała 2 godziny i 16 minut. Wersja reżyserska tego filmu będzie nosić tytuł Rebel Moon Chapter One: Chalice of Blood - czas trwania to 3 godziny 21 minut. Rebel Moon - część 2: Zadająca rany trwała 2 godziny 3 minuty. Wersja reżyserska tego filmu będzie nosić tytuł Rebel Moon Chapter Two: Curse of Forgiveness - czas trwania to 2 godziny 50 minut. Obie części w tej wersji będą w Netflix pod tymi nowymi tytułami.

Premiera obu części odbędzie się 2 sierpnia 2024 roku.