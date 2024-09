Zwiastun Zmierzchu bogów. Zack Snyder o zemście na bóstwach nordyckiej mitologii

fot. Netflix

Zmierzch bogów to krwawy serial przeznaczony wyłącznie dla dorosłych, który jego twórca, Zack Snyder, nazwał "ostateczną historią o zemście". Kultowy reżyser podejmuje temat nordyckiej mitologii, stawiając bogów przeciwko ludziom, którzy pragną ich śmierci. Pełny zwiastun pokazuje więcej scen opartych na wątku fantasy, a mniej obrazowej przemocy i nagości, które widzieliśmy w pierwszym teaserze.

Zmierzch bogów – zwiastun

Obrazowa przemoc jest wyraźnie widoczna w zwiastunie, dlatego jest on skierowany wyłącznie do dorosłych widzów.

Zmierzch bogów - opis fabuły

W tym mitycznym świecie wielkich bitew, wielkich czynów i wielkiej rozpaczy nieustępliwa wojowniczka Sigrid ratuje należącego do śmiertelników króla Leifa i zdobywa jego serce. Podczas nocy poślubnej przychodzi im jednak zmierzyć się z gniewem Thora. To daje im impuls do ruszenia — wraz z grupą popleczników — na szaleńczą misję, której najważniejszym celem jest okrutna zemsta. Ta bohaterska opowieść o miłości, stracie i wyrównywaniu rachunków zabierze nas do piekła i z powrotem — przez fantastyczne krainy oraz spływające krwią pola okrutnych bitew toczonych z bogami i demonami.

Zmierzch bogów - obsada

W obsadzie głosowej w anglojęzycznej wersji znaleźli się Sylvia Hoeks (Sigrid), Stuart Martin (Leif), Rahul Kohli (Egill), Paterson Joseph (Loki), Jamie Clayton (Seid-Kona), Pilou Asbæk (Thor), Birgitte Hjort Sørensen (Hervor), Kristofer Hivju (Andvari), Thea Sofie Loch Næss (Thyra), John Noble (Odyn) i Peter Stormare (Ulfr).

Zmierzch bogów - premiera w Netflixie odbędzie się 19 września 2024 roku.