Czerwona Sonja w pełnym kostiumie. Nowe zdjęcie z filmu fantasy

Czerwona Sonja nie była jeszcze promowana. Poza oficjalnym zdjęciem tytułowej bohaterki, nie pokazano żadnych materiałów promocyjnych. 12 września 2024 roku to się zmieniło. Oficjalne konto filmu na Instagramie opublikowało zdjęcie z planu, na którym widzimy Matildę Lutz w kostiumie Czerwonej Sonji.

Czerwona Sonja - nowe zdjęcie

Tak jedne z producentów opisywał nadchodzący film fantasy:

Sonja opowiada o kobiecie związanej z naturą, która konfrontuje się z przywódcą, próbującym zniszczyć piękno świata. To podróż bohaterki używającej swojej siły, aby opiekować się i chronić to, co jest piękne na świecie. To właśnie kryje się za epickim, fantastycznym światem stworzonym przez M.J. oraz niesamowitą ekipę filmową.

Przypomnijmy, że Czerwona Sonja to bohaterka stworzona przez pisarza fantasy Roberta E. Howarda, czyli tego samego, który wymyślił Conana. Postać spopularyzowały powieści graficzne. W obsadzie są Wallis Day, Robert Sheehan, Michael Bisping, Martyn Ford, Eliza Matengu, Manal El-Feitury, Katrina Durden oraz Oliver Trevena.

Reżyserską jest M.J. Bassett, która pracowała przy adaptacji innej historii Howarda. Stworzyła film fantasy Solomon Kane: Pogromca zła.

Data premiery nie została ustalona.