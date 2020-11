Zwiastuny do obejrzenia w ten weekend – 20 tytułów z trailerami

Lionsgate/IGN

Zwiastuny pojawiają się często w ciągu tygodnia. Są to zapowiedzi filmów, seriali, a okazjonalnie też komiksów i książek. Mając świadomość, że przy natłoku newsów można coś przeoczyć na weekend przygotowujemy Wam zbiór wszystkich trailerów opublikowanych w minionym tygodniu.

Są w tym także zapowiedzi kolejnych odcinków obecnie emitowanych seriali, które nie zawsze doczekają się osobnego newsa. Dzięki temu zbiorowi możecie na spokojnie w wolnej chwili w weekend prześledzić zwiastuny, by być na bieżąco.

Nowe zwiastuny filmów, seriali i gier

SERIALE

Nowa zapowiedź serialu na podstawie kultowej powieści Stephena Kinga.

Nowe teasery 2. sezonu serialu, przedstawiające nową bohaterkę, Ryan Wilder.

W odcinku zatytułowanym The Grand Tour Presents: A Massive Hunt, wyruszą do Madagaskaru w poszukiwaniu zaginionego skarbu. Po ostatnim odcinku specjalnym, kiedy to porzucili samochody, tym razem wrócą do czterech kółek, przemierzając niezwykle zdradliwe drogi.

Bogdan Boner: Egzorcysta

Serial animowany Netflixa.