Marvel zmienił tytuł Young Avengers - oto powód. Produkcja będzie jednak serialem na Disney+

W miniony weekend w sieci pojawiły się spekulacje, że Marvel zdecydował się zmienić tytuł produkcji Young Avengers na Champions - o takim obrocie spraw niezależnie od siebie donoszą uznawany za sprawdzone źródło informacji scooper Daniel Richtman, jak również serwisy Nexus Point News i Comic Book Movie. Przypomnijmy, że w komiksach Domu Pomysłów faktycznie działała grupa o nazwie Champions, będąca jedną z wariacji na temat Young Avengers; w jej skład wchodzili m.in. Miles Morales, Scott Summers aka Cyclops czy Sam Alexander aka Nova.

Jak raportuje Ricthman, powodem tej zmiany jest fakt, że kilku aktorów mających stworzyć na ekranie drużynę Young Avengers niekoniecznie jest już tak "młodymi", jak w trakcie ich pierwszych przymiarek do dołączenia do MCU. W Sadze Nieskończoności zabrakło także miejsca i czasu, aby cała grupa przekonująco połączyła siły w ramach jednego z projektów. Co więcej, Dom Pomysłów i Disney najprawdopodobniej nie chcą wprawiać odbiorców w konfuzję zamieszczaniem w tytule słowa "Avengers", które ma być wabikiem podczas kampanii promocyjnych produkcji Doomsday i Secret Wars.

Okazuje się również, że Champions nie będzie filmem, a serialem mającym docelowo zadebiutować na Disney+; obecnie trwają poszukiwania showrunnera. Marvel zadecydował się na takie posunięcie po analizie wyników finansowych filmu Marvels z zeszłego roku, dochodząc do wniosku, że postać Ms. Marvel niekoniecznie musi przyciągać do kin tłumy widzów.

