Aktorka nie może doczekać się debiutu w MCU. Znacie ją z hitu Kim jest Anna? i Ozark

Fot. Netflix

Reklama

Julia Garner, znana z seriali Kim jest Anna? i Ozark, wyjawiła w rozmowie z ComicBook.com, że nie może doczekać się swojego debiutu w MCU. Nie chciała jednak ujawnić żadnych szczegółów na temat swojej postaci.

Matt Shakman Spójrzcie tylko na jego rozmiar — powiedziała Garner, zapytana, co najbardziej zaskoczyło ją w przygotowaniach do roli w MCU. — To ogromne uniwersum. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę być tego małą częścią, jeśli mam być szczera. Wszyscy zaangażowani w projekt są świetni: obsada jest fenomenalna i są wspaniali, a reżyserjest niesamowity. Jestem bardzo podekscytowana.

Julia Garner w filmie Fantastyczna CzwórkaFantastyczna Czwórka została obsadzona w roli Shalla-Bal, komiksowej cesarzowej Zenn-La i pierwszej miłości Norrina Radda, który stał się heroldem Galactusa w zamian za to, by złoczyńca ocalił jej planetę. Z czasem ukochana także dostała moce i do niego dołączyła.

Ponoć rola Julii Garner w Fantastycznej Czwórce ma być jednorazowym występem. Możemy domyślać się, że Marvel przygotowuje w ten sposób grunt pod Norrina Radda, oryginalnego Silver Surfera. Wiemy też, że Galactus będzie głównym antagonistą w filmie.

Marvel - które postacie uniwersum są najpotężniejsze?