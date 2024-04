Civil War Alexa Garlanda nie było pierwsze. Lista filmów i seriali opowiadających o konfliktach między Amerykanami w USA

fot. AMC/Netflix

USA to jedno z najpotężniejszych mocarstw na świecie. Niektórzy uważają, że rozpaść może się jedynie od środka – raz prawie do tego doszło! W przeszłości na terenie Stanów Zjednoczonych toczyło się wiele wojen, aż w końcu Amerykanie zadbali o to, by żaden konflikt nie mógł zapukać do ich bram.

Świat zaczął się zmieniać w niepokojący sposób. Trudno przewidzieć, co stanie się za kilka lat. Konflikty zbrojne – te już trwające, ale i te, na które się zapowiada i do których rządy próbują przygotować społeczeństwa – nie są jedynym zagrożeniem. W USA rosną niepokoje społeczne, różnice klasowe i rasowe. Z roku na rok podziały w tym mocarstwie są coraz większe, a polityka coraz agresywniej wpływa na świadomość wyborców – kieruje ich ku skrajnym opcjom i zachowaniom. Policja dopuszcza się brutalnych przestępstw, a ogólnokrajowe protesty przybierają formę zamieszek. Historyczny już atak na Kapitol Stanów Zjednoczonych to tylko jeden z wielu przykładów.

W przeszłości Stany Zjednoczone podzieliły się na Unię oraz Konfederację. Stany wchodzące w skład Konfederacji chciały działać jak osobne państwa niezależne od Unii. Nie zgadzały się w kwestii zniesienia niewolnictwa, które było głównym powodem podziału. Wojna secesyjna trwała cztery lata i pochłonęła wiele ofiar, a jej skutki widoczne są do dziś. Państwo jest na tyle zróżnicowane kulturowo – nie tylko z powodu napływu osób z innych części świata, ale też przez obywateli, którzy czują się przywiązani wyłącznie do swoich stanów, a nie całego kraju – że niektórzy obawiają się powtórki z tragicznej przeszłości.

Civil War w reżyserii Alexa Garlanda, uznanego reżysera Ex Machiny, to swego rodzaju przestroga. Film, którego polska premiera odbędzie się 12 kwietnia 2024 roku, opowiada o grupie dziennikarzy przemierzających współczesne Stany Zjednoczone w trakcie wojny domowej pomiędzy Siłami Zachodnimi (dowodzonymi przez Teksas i Kalifornię) a rządem amerykańskim. Pomysł na fabułę zrodził się w 2020 roku. Premiera w rok wyborczy w USA wydaje się słuszna. W końcu stoimy w obliczu ogólnoświatowych podziałów.

Alex Garland stworzył wyjątkowe dzieło. Dodajmy jednak, że w przeszłości pojawiały się już filmy i seriale, które brały na tapet motyw konfliktu między Amerykanami na terenie USA.

Filmy i seriale o konfliktach między Amerykanami na terenie USA

