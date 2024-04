Civil War to jego ostatni film? Alex Garland porzuca reżyserowanie

fot. A24

Alex Garland to reżyser i scenarzysta, na którego najnowszy film czeka wiele osób. W tej chwili Civil War ma 92% przychylnych opinii krytyków w serwisie Rotten Tomatoes przy średniej ocenie 8.1/10. W przeszłości stworzył też inne udane produkcje, na przykład Ex Machinę czy Anihilację, a swoją karierę rozpoczynał od pisania scenariuszy, między innymi do Dredda czy 28 dni później. Wiele znaków wskazuje na to, że kolejny film Garlanda przyjmie się dobrze, tym bardziej, że porusza tematykę podzielonego społeczeństwa, a premierę ma w rok wyborczy w Stanach Zjednoczonych.

Mimo tego reżyser poinformował o swojej chęci porzucenia tej gałęzi branży filmowej i skupieniu na scenopisarstwie, ponieważ problemy branżowe zaczęły go dotykać bardziej niż wcześniej. Poszło o nadmierne używanie blue screena oraz brak możliwości dania gwarancji obsadzie i ekipie produkcyjnej w jakiejkolwiek kwestii, ponieważ wszystko jest tak zmienne.

Nie mam planów na powrót do reżyserii w najbliższej przyszłości. Ta presja nie dotyczy pieniędzy. Dotyczy proszenia ludzi o zaufanie czemuś, co nie wygląda na zaufane. Alicia Vikander i Sonoya Mizuno w Ex Machinie ufały, że nagość zostanie potraktowana ze smakiem i szacunkiem, a kino skłania się w inną stronę.

Civil War - opis fabuły

Historia rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w ogarniętych chaosem wojny domowej Stanach Zjednoczonych. Fotografka wojenna (w tej roli Kirsten Dunst) wraz z grupą dziennikarzy próbuje dostać się do Waszyngtonu, będącego centrum dramatycznych wydarzeń.