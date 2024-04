Alex Garland jednak nie porzuci reżyserowania? Twórca Civil War został źle zrozumiany

Na początku kwietnia w mediach zawrzało od oświadczenia Alexa Garlanda, reżysera nadchodzącego filmu Civil War z Kirsten Dunst, w którym powiedział o tym, że "nie ma planów na powrót do reżyserii w najbliższej przyszłości." Okazuje się jednak, że człowiek stojący w przeszłości za takimi produkcjami jak Ex Machina czy Anihilacja, nie miał tego wcale na myśli. W trakcie składania wyjaśnień podkreślił, że chodziło o przerwę od reżyserii, a nie ostateczne zakończenie tej przygody w swoim życiu.

To, co powiedziałem, to zrobienie sobie przerwy od reżyserii w najbliższej przyszłości. Jak to mogło być utożsamiane z dumą lub jej brakiem w kontekście zrobienia? Nie widzę tkanki łączącej. Powiedziałem, że mam zamiar przestać reżyserować w najbliższym czasie. Dlaczego takie stwierdzenie zostało wzięte i nadinterpretowane w takim stopniu? Jest w tym coś dziwnego. To ogólna dziwaczność tego jaką formę przybierają publiczne oświadczenia, jak są używane, interpretowane czy czytane. Powiedziałem też, że to, co zamierzam robić, to scenopisarstwo, a to też jest część tworzenia filmów. Nie da się usunąć scenarzystów, operatorów czy aktorów z procesu pisania scenariusza. Tworzenie filmów nie tyczy się wyłącznie reżyserów.