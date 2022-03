Czytelnicy i redakcja naEKRANIE.pl dla Ukrainy - aukcja z popkulturowymi gadżetami

foto. naEKRANIE.pl

Nie możemy siedzieć bezczynnie, obserwując co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Wielu naszych redaktorów jeździ na granicę czy też angażuje się w swoich miastach w różne akcje wolontariackie. Ale czujemy, że to za mało, że możemy więcej. Dziś już was informowaliśmy o akcji Gracze Ukrainie, ale przygotowaliśmy też coś sami. Otworzyliśmy naszą szafę, zwaną też przez niektórych skarbcem i wyciągnęliśmy z niej kilka popkulturalnych fantów. Tym samym redakcja naEKRANIE.pl, przy wsparciu Marcina Zwierzchowskiego znanego także jako Kulturalny Człowiek, chcemy wesprzeć Polską Akcję Humanitarną, która robi, co może, by pomóc kobietom, matkom i dzieciom uciekającym przed piekłem wojny, które zgotował im dyktator putin (pisownia celowa). Wiemy, że liczy się każda złotówka, dlatego postanowiliśmy wystawić na aukcję kilka popkulturowych skarbów.

Wśród nich jest:

- print Wiedźmina autorstwa Jakuba Rebelki z autografem nie tylko twórcy ale i Andrzeja Sapkowskiego

- 300 numer Spawna z autografem Todda McFarlane'a

- plakat serialu Belfer z autografami obsady

- plakat serialu For All Mankind z autografem Joe Kinnamana i Piotra Adamczyka

- grafiki promujące serial Snowpiercer + plakat promujący serial Runaways

- kapelusz z Westworld

- Plakat z serialu Gra o Tron z autografami obsady

- Print planszy komiksu Hellboy z autografem Gary'ego Gianni