Disney+ - te filmy w ofercie oglądaliśmy na VHS. Predator, Żołnierze kosmosu... Ileż tu klasyków!

fot. Disney+

Z czym kojarzy Wam się era VHS? Z pewnością przywołuje same miłe wspomnienia. Królowało wówczas wątpliwej jakości kino akcji klasy B. Dzięki kasetom wideo mogliśmy oglądać w miarę nowe tytuły w zaciszu swojego domostwa. A był to czas premier wielu klasyków. Do tych produkcji możemy wrócić, dzięki bogatej bibliotece Disney+!

Wiem, że dla wielu czytelników młodszego pokolenia era VHS to ciekawostka z czasów prehistorycznych. Musicie jednak wiedzieć, że powstawały wtedy filmy, obok których nie można przejść obojętnie. Mam na myśli wielkie klasyki, które na zawsze zapisały się w mojej pamięci. Oczywiście, pamiętam też tytuły, które kiepsko się zestarzały i obecnie są mniej strawne. Liczę jednak, że dzięki liście, którą przygotowałem, wielu z Was powróci do kina młodości. A może niektórzy dadzą sobie szansę poznania niezapomnianych klasyków na czele z wymienionymi w tytule Predatorem oraz Żołnierzami kosmosu.

Disney+ - lista filmów z ery VHS