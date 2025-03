Cristiano Ronaldo w bijatyce. Piłkarz będzie grywalnym wojownikiem w nowej odsłonie znanej serii

fot. materiały prasowe

Bijatyki słyną z zaskakujących gościnnych występów. Na przestrzeni lat mogliśmy zobaczyć Negana i Clive'a Rosfielda w Tekkenie, Geralta z Rivii w SoulCalibur VI, a w serii Mortal Kombat pojawili się między innymi Terminator, Ghostface, Peacemaker czy Homelander. SNK Corporation postanowiło jednak zawstydzić konkurencję i zaoferować graczom jeszcze bardziej niecodzienny i zaskakujący crossover.

W Fatal Fury: City of the Wolves – nowej odsłonie serii, której korzenie sięgają 1991 roku – pojawi się... Cristiano Ronaldo. Co więcej, piłkarz nie będzie jedynie ambasadorem tej produkcji ani postacią w tle jednej z aren, lecz pełnoprawnym grywalnym wojownikiem z własnym zestawem unikalnych ruchów. Jego ataki i umiejętności, jak można się domyślić, skupią się na wykorzystaniu nóg oraz piłki, która posłuży mu za broń.

Fatal Fury: City of the Wolves zadebiutuje 24 kwietnia 2025 roku. Gra dostępna będzie na konsolach PlayStation 4 i PS5, Xbox Series X|S oraz PC (Steam, Epic Games Store).