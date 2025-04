Miał grać w nowym Blade od MCU, a skończył w innym filmie o łowcach wampirów. Co poszło nie tak?

Nad nową wersją Blade'a, tym razem od Marvel Studios i z Mahershalą Alim w roli głównej, ciąży istna klątwa. Produkcja wielokrotnie zmieniała reżyserów i scenarzystów, a nawet zatrudniono do niej aktorów, którzy potem zdecydowali się na odejście. Przykładem takiego aktora jest Delroy Lindo, który miał znaleźć się w obsadzie jednej z wcześniejszych wersji filmu o łowcy wampirów.

Wedle spekulacji miał się wcielić w Jamala Afariego, czyli człowieka odpowiedzialnego za wychowanie Blade'a i nauczenie go wszystkiego o polowaniu na krwiopijców.

Grzesznicy – recenzja filmu

Lindo obecnie jest zaangażowany w promocję Grzeszników z Michaelem B. Jordanem, w których też gra jedną z ról. Aktor odniósł się jednak do poprzedniego projektu, który nie wypalił. Opowiedział o nim w rozmowie z Entertainment Weekly:

Kiedy Marvel do mnie przyszedł, wydawało się, że są zainteresowani moim wkładem. W trakcie wielu rozmów z producentami, scenarzystami, ówczesnym reżyserem, miałem poczucie, że będę blisko procesu produkcji. To było interesujące konceptualnie, ale też w kontekście samej postaci, którą miałem zagrać. A potem z jakiegoś powodu to wszystko się wykoleiło.

To była postać podobna do tej z Grzeszników. Też tworzył społeczność, czarnoskórą społeczność. Był osobą, która była głową tej społeczności.