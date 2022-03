Elden Ring - najłatwiejsi i najtrudniejsi bossowie. Który z nich napsuł Wam krwi?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Bandai Namco

Elden Ring to bardzo wymagająca produkcja, w której śmierć można ponieść nawet podczas starć ze zwykłymi, szeregowymi wrogami. Największym wyzwaniem są jednak bossowie, potężni przeciwnicy, których pokonanie wymaga poznania ich ruchów i odkrycia słabych stron. Dziś postanowiłem przyjrzeć się bossom, na których natraficie podczas przemierzania Ziem Pomiędzy i uszeregować ich od najłatwiejszego do najtrudniejszego. Pamiętajcie, że to mocno subiektywny ranking i Wasze odczucia mogą się znacznie różnić, bo wpływ na to ma naprawdę wiele czynników, w tym umiejętności, broń czy poziom postaci.

Chciałbym również zaznaczyć, że w poniższej galerii nie znajdziecie wszystkich bossów z gry. Jest ich mnóstwo, a nie wszyscy zasługują na uwagę w równym stopniu. Uwzględniłem tu tych wrogów, którzy zapadali w pamięć: byli unikalni, istotni dla fabuły lub oferowali interesujące mechaniki. Na koniec jeszcze ostatnia kwestia: pamiętajcie, że poniższe zestawienie zawiera spojlery, które mogą zepsuć Wam zabawę. Miejcie to na uwadze, jeśli jeszcze nie zakończyliście swojej przygody i chcielibyście odkrywać wszystko samodzielnie.

Elden Ring - najłatwiejsi i najtrudniejsi bossowie z gry