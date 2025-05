fot. Paramount Pictures

W środę w Cannes odbył się pokaz Mission: Impossible – The Final Reckoning. Podczas festiwalu nie zabrakło głównej gwiazdy franczyzy, Toma Cruise'a, oraz pozostałych członków obsady. Publiczność zgotowała 7,5 minutową owację, która potrwałabym dłużej, gdyby ekipa nie zaczęła wychodzić po przemowach. Słynny aktor potem mówił dziennikarzom, że jest bardzo wdzięczny za 30 lat, podczas których mógł dostarczać rozrywkę dzięki tej franczyzie. Podziękował też reżyserowi Christopherowi McQuarrie'emu za to, że tak ją rozwinął. Pochwalił go za jego talent i za to, że tak dbał o Mission: Impossible. Dodał, że ma nadzieję na kolejne wspólne filmy.

Wysoki wynik Mission: Impossible – The Final Reckoning w Rotten Tomatoes

Czy rzeczywiście nowa odsłona Mission: Impossible zasłużyła na tak długie owacje braw? Wiele wskazuje na to, że tak, ponieważ w serwisie Rotten Tomatoes ma obecnie 87% "świeżości" (pozytywnych opinii) od 97 recenzentów. Warto dodać, że poprzednia część Mission: Impossible Dead Reckoning ma w tym portalu 96% "świeżości" od krytyków. Najlepiej podsumowuje nowy film Philip De Semlyen z Time Out, który napisał:

Jeśli szukasz wad, The Final Reckoning zdecydowanie je ma. Ale dzięki pełnym adrenaliny sekwencjom akcji nikt nie wychodzi z [kina] oszukany.

Sprawdźcie poniżej opinie krytyków według poszczególnych aspektów.

Czy Mission: Impossible 8 spełnia oczekiwania?

Recenzenci piszą, że nowa odsłona z Tomem Cruise'em to kolejne epickie osiągnięcie w kinematografii. Ponadto to godny hołd dla wszystkiego, czym był ta seria filmów. David Gonzalez z The Cinematic Reel pisze:

Mission: Impossible – The Final Reckoning to trzymający w napięciu i ekscytujący triumf, który rozgrywa się na całym świecie… Zapierająca dech w piersiach skala filmu, śmiertelnie niebezpieczne akrobacje i oddanie Toma Cruise’a w opowiadaniu wspaniałych historii sprawiają, że jest to blockbusterowe mistrzostwo.

Sarah Gorr z The Spool dodaje:

To nie jest w pełni satysfakcjonujące zakończenie serii filmów, którą pokochaliśmy. Ale czy jest wspaniałym spektaklem? Cóż, to na pewno cholernie dobry powód, żeby usiąść przed największym ekranem, jaki znajdziesz.

fot. Paramount Pictures

Jak wypada w porównaniu z innymi filmami z serii Mission: Impossible?

Zdania są podzielone pod tym względem. Niektórzy recenzenci uważają, że to ósma część Misssion: Impossible jest najlepszą odsłoną franczyzy. Inni twierdzą, że plasuje się w środku stawki, a nawet że to jedna z gorszych produkcji franczyzy. Owen Gleiberman z Variety pisze:

To najbardziej wciągająca część serii od czasów Ghost Protocol, ponieważ znajduje nowy sposób, by wprawić [widzów] w niemożliwie euforyczny nastrój.

Czy dostajemy dużo fanserwisu?

Recenzenci podkreślają, że fani M:I docenią wszystkie nawiązania do poprzednich filmów. Mary Kassel ze Screen Rant pisze, że The Final Reckoning nie udaje, że jest czymś innym niż sentymentalnym hołdem dla serii. Danielle Solzman z Solzy at the Movies mówi wprost:

Nie będzie przesadą mówiąc o Mission: Impossible – The Final Reckoning, że jest to list miłosny do całej serii.

Matt Singer ze Screen Crush przyznaje, że wiele odniesień wywołało u niego uśmiech. Ale uważa, że nie wszystkie rzeczy musiały się łączyć z poprzednimi częściami franczyzy. Myśl rozwinęła Sarah Gorr z The Spool:

McQuarrie i spółka wydają się sądzić, że aby poczuć się usatysfakcjonowanym tym epickim zakończeniem, potrzebujemy wątku przewodniego w stylu MCU lub Star Wars, z ukłonami i mrugnięciami do postaci z przeszłości i nie jednym, a dwoma oddzielnymi montażami... Nie potrzeba niczego takiego.

fot. Paramount Pictures

Czy film spodoba się osobom, które nie widziały żadnej poprzedniej części?

Mary Kassel ze Screen Rant pisze, że nie trzeba znać całej franczyzy, aby cieszyć się Mission: Impossible – The Final Reckoning, ale nie da się zaprzeczyć, że został stworzony dla tych, którzy ją oglądali. W zrozumieniu wydarzeń pomagają retrospekcje. Damon Wise z Deadline Hollywood Daily pisze:

Ku mojemu zaskoczeniu, The Final Reckoning sprawdza się jako samodzielny film. Nawiązania i żarty wymagają sporej wiedzy, ponieważ obejmują cały cykl życia serii w nieoczekiwany sposób, ale dość łatwo jest zebrać wszystkie elementy układanki i, gdy akcja naprawdę się rozkręca, natychmiast o nich zapomnieć.

Jak prezentuje się akcja filmu?

Recenzenci są zachwyceni sekwencjami akcji, które zapierają dech w piersiach. Sarah Gorr z The Spool pisze, że to rodzaj ekscytującej magii filmowej, która sprawia, że ​​zakochujemy się w filmach akcji. Niewiarygodne wyczyny kaskaderskie to jedne z największych, jakie kiedykolwiek pojawiły się na ekranie. Matt Neglia z Next Best Picture pisze:

McQuarrie i Cruise naprawdę prześcignęli samych siebie, dostarczając dwa epickie zestawy scen, które przejdą do historii jako jedne z najlepszych, jeśli nie najlepsze, jakie seria ma do zaoferowania fanom akcji na całym świecie.

Z kolei Julian Lytle z RIOTUS pisze, że choreografie walk są bardzo dobrze zrobione. Każda postać ma wyraziste style walki, a kamera umieszczona pod kątem lub w odległości pozwala dokładnie zobaczyć wszystkie wydarzenia.

fot. Paramount Pictures

Czy Mission: Impossible przesadza z akcją?

Recenzenci przyznają, że momentami The Final Reckoning jest absurdalne, ale wydaje się, że robi to świadomie. Sarah Gorr z The Spool pisze, że filmy z franczyzy nigdy nie były zbyt realistyczne, ale nawet przy tych standardach ósma część jest śmieszna i chaotyczna. David Rooney z The Hollywood Reporter nie ma wątpliwości:

The Final Reckoning chwieje się w traktowaniu siebie niezbyt poważnie, co nie pasuje do fabuły tak irytująco zawiłej i, cóż, głupiej jak ta.

Czy scenariusz jest dobry?

Ian Sandwell z Digital Spy przyznaje, że tym, co ratuje The Final Reckoning przed pogrążeniem się przez niezgrabną fabułę, to fakt, że nigdy nie traktuje siebie zbyt poważnie. Manohla Dargis z New York Times pisze wprost:

Nic z tego oczywiście nie ma sensu, bez względu na to, jak szczerze aktorzy wypowiadają swoje kwestie, a mimo to wszystko płynie.

Recenzenci mówią o lenistwie w pisaniu scenariusza, a wymiany zdań są niezdarne, ale są w stanie wybaczyć to ze względu na widowiskowe sceny akcji. David Rooney z The Hollywood Reporter zastanawia się nawet czy McQuarrie i Jendresen nie użyli sztucznej inteligencji do napisania scenariusza.

fot. Giles Keyte // Paramount Pictures

Czy film się dłuży?

Krytycy piszą, że w filmie nie ma ani chwili na nudę, nie dając czasu na prawdziwy odpoczynek. Danielle Solzman z Solzy at the Movies pisze:

Podczas gdy niektóre filmy sprawiają, że czujesz każdą minutę trwania filmu, ten tego nie zrobił... Ani razu nie spojrzałem na zegarek.

Sarah Gorr z The Spool uważa, że twórcy nie pędzą do mety, ale raczej przeciągają się po niej. Owen Gleiberman z Variety nazywa The Final Reckoning powolnym, kipiącym ogniem, dodając, że nie należy do najlżejszy filmów z serii M:I. Damon Wise z Deadline Hollywood Daily podsumowuje:

[Fabuła] ma oczywiście potencjał, by być, cóż, trochę nudna i czasami taka jest, ale cudownie złowieszczy ton filmu McQuarrie'ego zawsze trzyma nas przyklejonymi do ekranu, zawsze przekonując, że będą poważne reperkusje.

Jaki jest Tom Cruise tym razem?

Według recenzentów Tom Cruise wciąż gra w swojej własnej lidze jako gwiazda filmów akcji. Zapewnia porywający występ, który jest pełen niuansów, jest ugruntowany i odzwierciedla 30 lat misji, osobistych poświęceń i strat. Owen Gleiberman z Variety dodaje:

Dosłownie przebija wszystkie popisy kaskaderskie, które wykonał wcześniej, pozostawiając nas w stanie euforii i podziwu.

Czy ktoś jeszcze z obsady się wyróżnia?

Wszyscy recenzenci wskazują na nową postać graną przez Tramella Tillmana, znanego z serialu Rozdzielenie. Jego kapitan Bledsoe kradnie sceny i jest MVP filmu. Gra go z elegancją i odrobiną kiczu, ale ma predyspozycje na kolejny filmu z serii Mission: Impossible. Chris Evangelista z Slashfilm dodaje:

Rola Tillmana jest niewielka, ale kurczę, ma taką charyzmę, że oglądanie go przy pracy to czysta przyjemność. Dajcie go do większej liczby filmów, Hollywood. Proszę.

fot. Paramount Pictures

Jak wypada złoczyńca filmu?

Według recenzentów Esai Morales bawi się najlepiej jako jeden z najlepszych złoczyńców, którzy pożerają sceny i zagrażają światu. Jest on w stylu czarnych charakterów z filmów o Jamesie Bondzie. David Gonzalez z The Cinematic Reel pisze:

Esai Morales jako Gabriel podnosi stawkę jako antagonista filmu swoim groźnym zwrotem akcji, oferując Ethanowi odpowiedniego wroga i zagrożenie.

Niektórzy jednak stwierdzają, że złoczyńca jest bezwartościowym czarnym charakterem, którego rola jest umniejszana jeszcze przez klimatyczny pościg samolotem.

Czy film wzruszy widzów?

David Gonzalez z The Cinematic Reel przyznaje, że emocjonalne momenty filmu często brzmią pusto z powodu nierównego scenariusza. David Ehrlich z IndieWire stwierdza:

[Staje się] o wiele cięższy niż zwykle... ciężki w sposób, który wydaje się całkowicie obcy dla serii, która zawsze była lekka, nawet w momentach straty i/lub długotrwałego smutku.

fot. Paramount Pictures

Czy to naprawdę ostatni film z serii Mission: Impossible?

Recenzenci podkreślają, że jest to przede wszystkim świetne pożegnanie z tym uniwersum. To, w jaki sposób film się kończy, daje miejsce na więcej historii. Damon Wise z Deadline Hollywood Daily pisze:

The Final Reckoning nie jest tak ostateczny, jak mogłoby się wydawać w reklamach... To z pewnością koniec, zamykający siedem historii z showmańskim rozmachem.

David Rooney z The Hollywood Reporter pisze wprost:

Jeśli to ma być ostatni raz, kiedy zobaczymy jedną z najbardziej konsekwentnie rozrywkowych serii, jakie wyszły z Hollywood w ciągu ostatnich kilku dekad — temat, o którym Cruise i McQuarrie nie mówili zbyt wiele — to jest to rozczarowujące pożegnanie.

Mission: Impossible – The Final Reckoning - premiera w kinach 23 maja.

