Sydney Sweeney w nowoczesnym westernie. Zwiastun filmu Americana

fot. materiały prasowe

Sydney Sweeney i Paul Walter Hauser zagrają w nowym filmie z gatunku western zatytułowanym Americana. Reżyserem filmu jest Tony Tost, a w obsadzie znaleźli się także Simon Rex, Eric Dane i Zahn McClarnon. Lionsgate opublikowało już pełny zwiastun produkcji.

Americana - zwiastun

Jedno zdanie Sydney Sweeney wystarczyło, by nowa Barbarella podbiła serca fanów

Americana - fabuła, data premiery

Americana przedstawia galerię dynamicznych postaci, które ścierają się w walce o posiadanie rzadkiego artefaktu rdzennych Amerykanów. Gdy artefakt trafia na czarny rynek, nieśmiała kelnerka o wielkich marzeniach (Sydney Sweeney) łączy siły z zakochanym weteranem wojskowym (Paul Walter Hauser), by go zdobyć. Narażają się oni przy tym na cel bezwzględnego przestępcy działającego na zlecenie handlarza zachodnimi antykami. Gdy do walki dołączają inni - w tym przywódca rdzennej grupy oraz zdesperowana kobieta uciekająca przed tajemniczą przeszłością - dochodzi do rozlewu krwi.

Premiera kinowa filmu Americana w Stanach Zjednoczonych odbędzie się 22 sierpnia. Na razie nie mamy jeszcze potwierdzenia odnośnie daty premiery w Polsce.