Hearthstone - 3. sezon Ustawki. Profesor Przebrzyd, nieumarli stronnicy i... tęsknota za Zadaniami

fot. Blizzard Entertainment

Hearthstone otrzymało kolejną porcję nowej zawartości, tym razem dla miłośników Ustawki. Popularny, inspirowany auto-battlerami tryb doczekał się startu 3. sezonu rozgrywek, w którym pierwsze skrzypce, tak jak wcześniej w rozszerzeniu Pochód Króla Lisza, grają nieumarli. Kolejny rodzaj stronników nie jest jednak jedyną nowością, jaka czeka na graczy...

Nieumarli to bez wątpienia najciekawszy dodatek wprowadzony w 3. sezonie. Ten typ stronników opiera się przede wszystkim na mechanice Odrodzenia: jednostki po zniszczeniu wracają ponownie na stół w swojej podstawowej (zazwyczaj, bo są wyjątki) wersji. Bardzo szybko przekonałem się, że w pewnych warunkach może być to niezwykle potężne lub... irytujące, gdy jest wykorzystywane przeciwko nam. Odrodzenie, zwłaszcza w połączeniu z innymi zdolnościami, świetnie sprawdza się bowiem jako kontra na buildy, które cieszyły się sporą popularnością w poprzednim sezonie, bo nawet teoretycznie słabych stronników możemy używać (dwukrotnie) do zdejmowania z oponentów Boskiej Tarczy lub wykorzystać jako typowe mięso armatnie i poświęcić ich na przykład na wyeliminowanie wrogów z trucizną.

Oczywiście potencjał odradzających się nieumarłych stronników jest znacznie większy i można łączyć ich ze sobą w celu uzyskania naprawdę interesujących efektów. Przykład: Morowa Siostra zapewnia stały bonus do zdrowia i ataku dla wszystkich naszych jednostek, gdy sojusznik się Odradza, a Blanka, Klacz Grzechu, po wskrzeszeniu zachowuje wszystkie dodatkowe efekty i statystyki. Zdecydowanie jest się z czym bawić i eksperymentować! Ciekawie wypadają również karty, które wzmacniają stronników w DOWOLNYM miejscu w danej rozgrywce, nie tylko znajdujących się na stole, ale też w naszej ręce, a nawet będących jeszcze w posiadaniu Karczmarza. W ten sposób jesteście w stanie przygotować się na późniejsze etapy rozgrywki.

W motyw nieumarłych wpisuje się również nowy bohater, Profesor Przebrzyd, ze swoją specjalną zdolnością "Budujemy umarlaka". Kosztuje ona 4 punkty many (całkiem sporo), ale może okazać się naprawdę mocna – pozwala bowiem stworzyć jednego stronnika z dwóch innych. Połączenie dwóch efektów może dać ogromną przewagę, ale jest pewien haczyk: dwie "części" wybieracie spośród dwóch zestawów po trzech stronników, a więc w grę wchodzi pewna losowość. No i musicie wiedzieć, które zdolności warte są uwagi i zadziałają ze sobą najlepiej. To zaś sprawia, że ten heros lepiej sprawdzi się po rozegraniu kilku wstępnych partyjek i zaznajomieniu się z mocnymi i słabymi stronami konkretnych nieumarłych stronników, kiedy już nauczycie się najbardziej efektywnych połączeń.

Hearthstone - nowi stronnicy w 3. sezonie Ustawki

Ciekawym urozmaiceniem rozgrywki okazało się wprowadzenie stronników podwójnego typu. Daje to jeszcze więcej możliwości i swobody przy tworzeniu taktyk i pozwala na kolejne ciekawe kombinacje, nie rezygnując jednocześnie z bonusów związanych z trzymaniem się jednego konkretnego rodzaju. Samodzielne odkrywanie ciekawych kombosów sprawia sporo frajdy. A jeśli ktoś nie ma na to ochoty, to może skorzystać z powszechnie dostępnych w sieci poradników, bo doświadczeni gracze, jak zwykle zresztą, bardzo szybko zaczęli dzielić się swoimi buildami.

Choć 3. sezon wprowadził sporo nowej zawartości, a kolejna Ścieżka Nagród to dobra motywacja do spędzenia kilkunastu lub kilkadziesiąt godzin z Ustawką, to jednak coś z gry usunięto. Zniknęła mechanika Zadań. Sam po zaledwie kilku rozegranych meczach zacząłem za tym tęsknić. System nie był co prawda idealny i często potrafił sfrustrować swoją losowością (niektóre z nagród potrafiły dać ogromną przewagę nawet na wczesnym etapie zabawy), ale ta nieprzewidywalność miała swój urok. No i była to kolejna rzecz, która zachęcała do eksperymentowania z różnymi taktykami. Często decydowałem się na inną strategię, gdy pewna nagroda zachęcała mnie do zmiany podejścia i na przykład zagrywania innego rodzaju stronników, niż pierwotnie planowałem. Żałuję, że całkowicie wyeliminowano zadania, zamiast pokusić się o jakieś przemodelowanie tego systemu poprzez ograniczenie losowości lub zbalansowanie bonusów, które można było otrzymać za wykonywanie misji.