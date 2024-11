Black Myth: Wukong - pudełkowe wydanie na PS5 ma datę premiery. Kiedy zagramy?

fot. Game Science

Pudełkowe wydanie Black Myth: Wukong na PS5 zapowiedziano już jakiś czas temu, a pod koniec października ujawniono, że będzie ono dostępne również w Polsce. Teraz zaś poznaliśmy dokładną datę premiery fizycznej edycji - trafi ona na sklepowe półki już 12 grudnia tego roku.

Przypomnijmy, że w pudełku znajdzie się płyta z grą, a także kod uprawniający do pobrania aktualizacji do Cyfrowej Edycji Deluxe, zawierającej następujące dodatki: Kostur Brązowej Chmury, zestaw wyposażenia z opery ludowej, przedmiot Wietrzne dzwonki oraz dostęp do wybranych utworów ze ścieżki dźwiękowej. Co istotne, pudełkowy Black Myth: Wukong dostępny będzie w polskiej wersji językowej (napisy).

Black Myth: Wukong to gra akcji z elementami RPG inspirowana Wędrówką na Zachód. Produkcja spotkała się z uznaniem krytyków oraz stała się sprzedażowym hitem i jedną z najpopularniejszych produkcji 2024 roku. Więcej na jej temat możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.