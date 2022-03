Hogwarts Legacy – analiza gameplaya. Lokacje, fantastyczne zwierzęta, easter eggi

fot. WBIE

Hogwarts Legacy jest grą, na którą potteromaniacy czekali od wielu, wielu lat. Akcja rozgrywa się w pod koniec XIX wieku, dzięki czemu gra oferuje odbiorcom zupełnie nową historię. Co nie znaczy, że nie pojawią się w niej znane elementy. Wręcz przeciwnie. Już sama zapowiedź ujawnia wiele znajomych potterheadom lokacji, fantastycznych zwierząt, osób oraz easter eggów.

Gracz wcieli się w bohatera, który trafia do Hogwartu w czasie piątego roku nauki. W szkole dla czarownic i czarodziejów będzie mógł zdobywać umiejętności z zakresu czarów, zielarstwa czy eliksirów, a także opiekować się magicznymi zwierzętami. Hogwarts Legacy oferuje otwarty świat, który zachęca do eksploracji nie tylko samego zamku i przyległych do niego obszarów takich jak Zakazany Las czy okolice Czarnego Jeziora, ale również bardziej odległych miejsc jak Hogsmeade i całkiem nowych, nieznanych wcześniej lokacji.

Hogwarts Legacy – fabuła

Akcja Hogwarts Legacy osadzona jest pod koniec XIX wieku, a więc na długo przed wydarzeniami z sagi Harry Potter, a także serii Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć.

Nadrzędną osią fabuły jest planowany bunt goblinów, którym przewodzi Ranrok. To właśnie bohater sterowany przez gracza zadecyduje o dalszym losie czarodziejskiego świata, jako że posiada wyjątkową umiejętność postrzegania i opanowania starożytnej magii.

Hogwarts Legacy – lokacje

W grze pojawi się wiele lokacji dobrze znanych czytelnikom, widzom, a także graczom Harry'ego Pottera. Otwarty świat pozwoli eksplorować nie tylko pomieszczenia wewnątrz szkoły, ale również magiczny świat zewnętrzny, co z pewnością może być niezapomnianym doświadczeniem. Jakie magiczne miejsca znalazły się w zapowiedzi Hogwarts Legacy?

Hogwarts Legacy – lokacje – zamek Hogwart

Hogwarts Legacy – zaklęcia

Zapowiedź gry Hogwarts Legacy przedstawia bardzo wiele zaklęć, które mogą służyć między innymi do przyciągania rzeczy, co może ułatwić przemieszczanie, ale w większości bohater posługuje się nimi do pojedynków – czy to z innymi uczniami, czy z prawdziwymi przeciwnikami.

Co ciekawe, zgodnie z zapowiedzią, nasza postać wcale nie musi być szlachetnym czarodziejem – najwyraźniej może wybrać również mroczną ścieżkę i używać najgorszego ze wszystkich zaklęć, czyli Avada Kedavra.

Zwiastun potwierdził pojawienie się w grze następujących zaklęć:

Accio – zaklęcie przywołujące;

Avada Kedavra – zaklęcie powodujące natychmiastową śmierć;

Confringo – zaklęcie wywołujące silną eksplozję;

Diffindo – zaklęcie tnące;

Descendo – zaklęcie powodujące opadanie obiektów;

Expelliarmus – zaklęcie rozbrajające przeciwnika;

Incendio – zaklęcie podpalające;

Lumos – zaklęcie wytwarzające światło z różdżki;

Oppugno – zaklęcie powodujące, że obiekt lub osoba zaatakuje ofiarę;

Petrificus Totalus – zaklęcie powodujące pełne porażenie ciała przeciwnika;

Reparo – zaklęcie naprawiające;

Stupefy – zaklęcie oszałamiające.

Wiele z zaklęć z serii Harry Potter pojawia się także na tablicach na ścianie klasy zaklęć, istnieje zatem szansa, że w ostatecznej wersji gry zaklęć będzie jeszcze więcej:

fot. youtube.com/PlayStation

Hogwarts Legacy – fantastyczne zwierzęta, stworzenia i rośliny

Hogwarts Legacy zapewni również kontakt z wieloma gatunkami fantastycznych zwierząt, stworzeń i roślin, których nie spotkaliśmy w oryginalnej sadze – ani w wersji filmowej, ani w książkowej. Pojawiły się one natomiast w książce Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, a część z nich również w filmowej serii opowiadającej o przygodach magizoologa Newta Scamandera i jego przyjaciół.

Jakie zatem magiczne zwierzęta pojawiły się w zapowiedzi gry Hogwarts Legacy?

Hogwarts Legacy – fantastyczne zwierzęta, stworzenia i rośliny – centaury

Hogwarts Legacy – easter eggi

Jakie easter eggi kryje zapowiedź gry Hogwarts Legacy?

Hogwarts Legacy – easter eggi – pokoje wspólne dość wiernie odwzorowują swoje opisy – ten należący do Slytherinu jest skąpany w dość specyficznym świetle, ponieważ znajdował się… pod jeziorem. Wszystkie okna i świetliki znajdowały się pod wodą, stąd ta specyficzna barwa.

Hogwarts Legacy – zapowiedź

Hogwarts Legacy – data premiery, platformy, wymagania sprzętowe

Premiera Hogwarts Legacy ma odbyć się w okresie świątecznym 2022 roku (listopad-grudzień), ale konkretny termin nie został jeszcze ujawniony. Produkcja autorstwa Avalanche Studios zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Wydawca nie podał jeszcze pełnych wymagań sprzętowych, ale biorąc pod uwagę, że gra trafi także na poprzednią generację urządzeń Sony i Microsoftu, nie powinny być one zbyt wysokie.

