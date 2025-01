The Last of Us to dopiero rozgrzewka. Ogłoszono dwa filmy na podstawie znanych gier

fot. Guerilla Games

Reklama

Sony na targach Consumer Electronics Show w Las Vegas zdradziło, że wraz z Columbia Pictures pracują razem nad filmową adaptacją Horizon Zero Dawn. To gra, której akcja rozgrywa się w postapokaliptycznej przyszłości, w której na szczycie łańcucha pokarmowego są inteligentne i przypominające zwierzęta maszyny. Nie zdradzono nic więcej na temat projektu. Ten tytuł był już rozwijany jako serial dla Netflixa.

To nie koniec. Na panelu ogłoszono również, że trzecioosobowa strzelanka Helldivers od Arrowhead Games także dostanie swój film fabularny. Pierwsza odsłona gry zyskała status kultowej, ale to druga część stała się jedną z najszybciej sprzedających się gier na PlayStation wszechczasów i zapewniła marce globalną popularność.

Wygląda więc na to, że popularność takich seriali jak The Last of Us czy Fallout ostatecznie udowodniła, że adaptacje gier mogą osiągnąć duży sukces, jeśli są zrobione dobrze. O tym, że ten gatunek może z czasem nawet zająć miejsce kina superbohaterskiego, pisał zresztą nasz redaktor Wiktor Stochmal. Artykuł można przeczytać tutaj.

Fallout: cała prawda o kryptach. Oto najbardziej przerażające eksperymenty

Żeby stworzyć tę listę, wykorzystaliśmy całą dostępną wiedzę: gry, komiks One Man, and a Crate of Puppets, grę planszową i dodatkowe materiałowe przedstawione w Fallout Bible.