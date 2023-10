Najlepsze horrory o egzorcyzmach i opętaniu. Prawdziwe hity na podium

fot. Universal Pictures

Jesienna pora to idealny czas na przerażające historie. Gdy za oknem pogoda nie rozpieszcza, w sklepach zaczynają straszyć dekoracje halloweenowe. A my właśnie zbliżamy się do tego klimatycznego wydarzenia i to wielkimi krokami! Z uwagi na specjalną aurę jesteśmy zdania, że jest to najlepsza chwila na to, by zasiąść wygodnie w fotelu i dostarczyć sobie porządnej dawki strachu. Jeśli nie wiecie, co moglibyście włączyć w tym klimatycznym czasie, wyciągamy pomocną dłoń. Dzisiejszy ranking to zestawienie najstraszniejszych i najlepszych filmów grozy o egzorcyzmach, opętaniu i koszmarnej walce z najbardziej okrutnymi demonami.

Horrory można nakręcić na wiele różnych sposobów. Tak samo mogą one dotyczyć najdziwniejszych i najmroczniejszych wizji scenarzystów. Od okrutnych serii morderstw niezidentyfikowanych psychopatów aż po niewyjaśnione sprawy budzących niepokój zdarzeń, w których palce maczały zjawiska nadprzyrodzone. Tak więc duchy, upiory, demony i potworne opętania! W historii kina pojawiło się tego sporo i należy podkreślić, że wciąż przybywa podobnych filmów. Ostatnio na wielkim ekranie zagościła nowa produkcja Egzorcysta: Wyznawca. To oficjalna kontynuacja klasyka horroru, który na zawsze ukształtował ten gatunek, czyli Egzorcysty z 1973 roku. Jest to pierwsza część planowanej trylogii. Musicie to zobaczyć!

Jeśli jednak wolicie powspominać na razie produkcje z przeszłości, zapraszamy do naszego przewodnika po najbardziej upiornych horrorach o egzorcyzmach i opętaniu. Wyszczególniliśmy aż 70 pozycji najlepszych filmów grozy w takim klimacie. Ranking pochodzi ze strony internetowej Ranker. Jest to portal, który zajmuje się tworzeniem odpowiednich zestawień, a decydujący głos, jak taki ranking powinien wyglądać, mają użytkownicy serwisu. Sprawdźcie koniecznie, które produkcje zyskały uznanie widzów.

Najlepsze horrory o egzorcyzmach i opętaniu - miejsce 70-35

Wszyscy sympatycy filmów o zjawiskach nadprzyrodzonych powinni się teraz uśmiechnąć. To ranking z myślą o Was! Jeśli w zestawieniu zabrakło Waszych faworytów, podzielcie się z nami opinią.

70. Sapi (2013)

Najlepsze horrory o egzorcyzmach i opętaniu - miejsce 34-1

Jesteście o krok przed poznaniem kultowej dziesiątki. Domyślacie się, które horrory znalazły się na podium? Dajcie nam znać w komentarzach!