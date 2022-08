Neil Gaiman i Allan Heinberg o serialu Sandman [WIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

Z okazji premiery pierwszego sezonu serialu The Sandman na platformie Netflix, Dawid Muszyński spotkał się wirtualnie z pisarzem Neilem Gaimanem i producentem Allanem Heinbergiem by porozmawiać o pracy nad tą produkcją. W szczególności o tym jak powstawał genialny 5 odcinek oraz o tym co Gaiman myśli na temat ogromnego hejtu jaki spadł na serial i na niego samego za pewne zmiany castingowe. W szczególności za zatrudnienie Kirby Howell-Baptiste do roli Śmierci.

Zapraszamy was do obejrzenia naszego wywiadu:

Sandman - o czym jest serial

Komiksowy oryginał składa się 75 w dużej mierze samodzielnych zeszytów. Głównym bohaterem jest Sen, jeden z siedmiorga rodzeństwa Nieskończonych, z których każde odnosi się do innego z elementów rzeczywistości (Los, Śmierć, Zniszczenie, Rozpacz, Pożądanie i Maligna, która kiedyś była Marzeniem). Sen, który po wielu latach spędzonych niewoli u brytyjskiego maga, wreszcie wraca na wolność i będzie musiał odbudować swoje zniszczone królestwo. Okaże się to jednak trudniejsze niż się wydaje, bowiem na każdym kroku dopadają go demony przeszłości.