Twisted Love to seria książek dla dorosłych, która podbiła TikToka. Teraz zrobi to z Netflixem

Adaptacje powieści romantycznych były, są i będą popularne, czego dowodem jest choćby zeszłoroczny niemiecki serial Maxton Hall - Dwa światy, który w czasie premiery pobił wszystkie rekordy Amazon Prime Video. Netflix w tym czasie nie próżnował i pozyskał prawa do stworzenia adaptacji serii książek Twisted Love autorstwa Any Huang. Pierwsza część z książkowej serii ukazała się w 2021 roku i otrzymała kilka kontynuacji. Całość sprzedała się w nakładzie ponad 12 milionów kopii. Debiutancka książka Huang spędziła na liście bestsellerów New York Times aż 60 tygodni. Twisted Love cieszy się też ogromną popularnością wśród społeczności tzw. BookToka, gdzie hashtag #twistedseries przekroczył dwa miliardy wyświetleń, a #anahuang miliard.

Netflix wyprodukuje serial. Całość kosztowała platformę streamingową siedmiocyfrową kwotę, ale tu Variety nie podało szczegółów. Na razie nie ma informacji o obsadzie ani ekipie produkcyjnej.

Twisted Love - o czym jest?

To nowy serial dla dorosłych, który śledzi perypetie czwórki przyjaciół i ich miłosnych przygód, które kryją mroczne sekrety z ich przeszłości.