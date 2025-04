fot. Lionsgate

Wczoraj, tj. 29 kwietnia 2025 roku, w sieci zadebiutował pierwszy zwiastun do nadchodzącego filmu Iluzja 3. To już trzecia odsłona popularnej serii opowiadającej o przygodach iluzjonistów-złodziei, których sztuczki balansują na granicy bycia prawdziwą magią. Równie magiczna okazuje się promocja produkcji, ponieważ czegoś takiego jeszcze nie było.

Iluzjoniści złodzieje znowu w akcji. Zobacz zwiastun Now You See Me: Now You Don't

Przed opublikowaniem zwiastuna w sieci pojawiło się nagranie z nowojorskiego Times Square, gdzie wyświetlał się billboard promujący film. Przedstawiał on licznik, który mierzył czas do premiery zwiastuna, a na ekranie widać było spadające dolary.

Okazuje się, że osoby, które weszły w podany przed publikacją zwiastuna link, cierpliwie poczekały, a potem obejrzały całą zapowiedź, otrzymały również... zapłatę w wysokości 119 dolarów poprzez serwis Venmo. Oto dowody na prawdziwość całej akcji:

W sieci od razu zawrzało. Dla jednych jest to udana kampania marketingowa, która pokrywa się z tym, o czym opowiadają filmy. Dla innych to desperacka chęć przyciągnięcia osób przed wielki ekran i swoiste przekupstwo. A co Wy sądzicie o tej akcji?

