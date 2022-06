Obi-Wan Kenobi - ciekawostki o postaci z Gwiezdnych Wojen. Tego mogliście nie wiedzieć o mistrzu Jedi

Obi-Wan Kenobi jest jednym z największych Jedi, ale o mały włos by nim nie został. Powodem tego było jego nieobliczalne zachowanie. Żaden z Rycerzy Jedi nie chciał przyjąć go na swojego padawana. Qui-Gon Jinn zwrócił uwagę na odporność i zaciekłość Obi-Wana podczas sesji treningowej w Świątyni. Był pod wrażeniem determinacji Kenobiego, ale wciąż czuł, że jest zbyt niebezpieczny, by zostać jego padawanem. Dopiero gdy znalazł się w pułapce na górniczej planecie Bandomeer, dostrzegł potencjał w Kenobim. A reszta to już historia.