Obi-Wan Kenobi - scenarzysta opowiada o powrocie Dartha Vadera i jego bitwie z [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Disney+

W 3. odcinku serialu Obi-Wan Kenobi, fani otrzymali ponowne pojawienie się w Dartha Vadera. Doszło do jego spotkania ze swoim dawnym mistrzem, tytułowym bohaterem serialu i potraktował go dość brutalnie. Główny scenarzysta serialu, Joby Harold zdradził nieco więcej szczegółów dotyczących tego, jakie myśli pojawiały się w głowie Lorda Sithów.

W rozmowie z Vanity Fair wyjaśnił swoje podejście do pisania wersji postaci, która pragnie zemsty i jest u szczytu swojej potęgi 10 lat po wydarzeniach z Zemsty Sithów.

To było bardzo satysfakcjonujące zobaczyć Vadera w końcu uwolnionego w takiej sekwencji, więc chcieliśmy spróbować przebić [Rogue One], jeśli to możliwe. Bardzo ważne było zdefiniowanie gniewu i wściekłości Vadera. Podejmowane przez niego decyzje są nieco bardziej emocjonalne niż te, do których przywykliśmy w przypadku tej postaci. Jest on popychany do przodu trochę bardziej niż Vader, którego znamy. Nie widać emocji kryjących się pod sylwetką stoickiej postaci. W ten sposób powstaje coś, co jest naprawdę przerażające. Słyszysz tylko oddech, widzisz kroki i to, jak zbliża się światło jego czerwonej szabli.

Wspominając o scenie walki z Obi-Wanem Kenobi, scenarzysta ujawnia trochę to, czym kieruje się Darth Vader. Mamy tutaj chęć zemsty i działanie na zasadzie "oko za oko". "Vader nie może mówić o swoich uczuciach, musi więc działać". Chce zadać innym Jedi ból, którego sam doświadczył. Stąd mocna scena, w której przeciąga swojego dawnego mistrza po palącej się ziemi.