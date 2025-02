Od Harry'ego Pottera do Clayface'a? James Gunn potwierdza kategorię tylko dla dorosłych

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Lionsgate

Reklama

Clayface na podstawie scenariusza Mike'a Flanagana powoli powstaje. Niedawno poinformowano o znalezieniu odpowiedniego reżysera na stworzenie tego widowiska. Został nim James Watkins, twórca Nie mów zła. Spekulacje nadal trwają w kwestii głównej roli. Kto może się wcielić w znanego złoczyńcę i przeciwnika Batmana? Nowa plotka wskazuje na samego... Harry'ego Pottera.

Znany informator z branży, którego informacje często się sprawdzały, czyli The InSneider twierdzi, że Daniel Radcliffe, czyli ikoniczny Harry Potter jest jednym z dwóch aktorów przymierzanych do roli Basila Karlo. Nazwiska drugiego z nich nie podał, ale w sieci spekuluje się, że może chodzić o gwiazdę filmów o X-Men, czyli Jamesa McAvoya. Dla Radcliffe'a byłaby to kolejna próba odsunięcia od siebie wizerunku legendarnego czarodzieja i szansa na stworzenie równie kultowego i zapadającego w pamięć występu, który tak bardzo chce mieć w swojej filmografii.

Czy powstanie serialowy prequel Rodziny Soprano?

James Gunn potwierdza kategorię tylko dla dorosłych

Z kolei James Gunn oficjalnie potwierdził, że Clayface będzie horrorem z prawdziwego zdarzenia przeznaczonym wyłącznie dla dorosłych:

To naprawdę świetny scenariusz filmu z motywem body horroru. To, że znajduje się w DCU to dodatkowy plus. A do tego sam Clayface, czyli horror w czystej postaci. Ich wersja tego filmu jest prawdziwa, psychologiczna, oparta na body horrorze i obrzydliwa. I zdecydowanie ma R-kę [kategorię tylko dla dorosłych].

Co wiadomo o filmie Clayface?

Zdjęcia mają ruszyć jeszcze w tym roku, a projekt ma podkreślić różnorodność materiału DC – od wysokobudżetowych widowisk superbohaterskich, takich jak Superman, po bardziej kameralne filmy z mniej mainstreamowymi postaciami. Reżyser The Batman Matt Reeves zostanie producentem Clayface’a wraz z Lynn Harris oraz szefami DC Studios, Jamesem Gunnem i Peterem Safranem. Premiera filmu zaplanowana jest na 11 września 2026 roku.

Ranking najważniejszych przeciwników Batmana