Prezentownik naEKRANIE: robot sprzątający iRobot Roomba j7+

Źródło: iRobot

Algorytmy sztucznej inteligencji sprawdzają się nie tylko w narzędziach do rozpoznawania twarzy wykorzystywanych m.in. we współczesnych smartfonach. Technologia tego typu może także odciążyć nas od wykonywania najbardziej żmudnych zajęć - np. sprzątania. Mimo iż nie wynaleziono jeszcze robota, który w szale przedświątecznych porządków poukłada ubrania w szafie i posprząta na biurku, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zatrudnić sztuczną inteligencję do konserwacji powierzchni płaskich.

iRobot Roomba j7+ jest odpowiedzią na potrzeby milionów osób, które nie mają czasu na takie przyziemne czynności jak odkurzanie podłóg, ale chciałyby utrzymać w swoim otoczeniu porządek. Ten robot sprzątający od firmy iRobot wynosi automatyzację na wyżyny doskonałości.

Sprzęt wykorzystuje nawigację PrecisionVision, aby przeanalizować plan domu bądź mieszkania i zaplanować optymalną trasę przejazdu. Wsparcie ze strony systemu rozpoznawania przeszkód pozwoli m.in. ominąć przewody od ładowarek czy nieczystości pozostawione przez zwierzęta domowe, zaś zintegrowany układ optyczny zrobi zdjęcia tego, co stanęło mu na drodze. Nawet jeśli Roomba j7+ rozpocznie sprzątanie pod nieobecność domowników, ci będą mogli na bieżąco śledzić jego postępy.

iRobot Roomba j7+

W utrzymaniu gruntownego poziomu czystości pomogą także inteligentne czujniki analizujące podłoże, na którym pracuje Roomba j7+. Dzięki nim robot odróżni m.in. twarde podłoże od dywanu i automatycznie dopasuje wysokość głowicy czyszczącej, aby gumowe szczotki pracowały bezpośrednio na sprzątanym podłożu. Czujniki rozpoznają także silnie zabrudzone powierzchnie, aby zintensyfikować pracę w tej strefie.

Wisienką na torcie jest zaś stacja ładująco-czyszcząca Clean Base wyposażona w funkcję automatycznego usuwania brudu do worków AllergenLock. Koniec z ręcznym opróżnianiem robota po każdym przejeździe, w przypadku iRobota Roomba j7+ zbiorczy worek na brud trzeba opróżniać raz na kilka tygodni. A wszystkim tym można zarządzać za pośrednictwem aplikacji mobilnej iRobot Home. To idealny prezent dla najbardziej zapracowanych przyjaciół i członków rodziny. Producent wycenił iRobota Roomba j7+ na 4499 zł.