Nowy film Netflixa o II wojnie światowej. W obsadzie gwiazda Nosferatu

Fot. Materiały prasowe

Nicholas Galitzine i Bill Skarsgård dołączyli do obsady filmu wojennego Mosquito Bowl od Netflixa. Nie zdradzono, kogo zagrają. Fabuła opowiada jednak o gwiazdach futbolu amerykańskiego, który zaciągnęły się do piechoty morskiej, więc możliwe, że wcielą się właśnie w członków drużyny.

Skąd znacie aktorów? Nicholas Galitzine był niezwykle zajęty przez ostatnie lata i próbował swoich sił w prawie każdym gatunku. Zagrał między innymi: księcia w Kopciuszku, konserwatywnego żołnierza w Purpurowych sercach, członka brytyjskiej rodziny królewskiej zakochanego w synu prezydentki USA w Red, White & Royal Blue, gwiazdora w rom-comie Na samą myśl o Tobie, a wreszcie zaliczył występ w serialu kostiumowym Mary & George. Nie można też zapomnieć, że został obsadzony jako He-Man w nadchodzącym live-action Masters of the Universe. Natomiast Bill Skarsgård niedawno zagrał główną rolę w nominowanym do Oscara widowisku Nosferatu, choć trudno było go poznać w bardzo rozbudowanej charakteryzacji. To zresztą może stać się jego znakiem rozpoznawczym, ponieważ wcześniej był nie do poznania jako klaun Pennywise w horrorze To. Poza tym na koncie ma również takie produkcje jak Castle Rock, Diabeł wcielony, John Wick 4 czy Barbarzyńcy.

Co wiemy o Mosquito Bowl od Netflixa?

Produkcja została stworzona na podstawie bestsellera The Mosquito Bowl: A Game of Life and Death in World War II. Akcja rozgrywa się po ataku na Pearl Harbor, kiedy cztery wschodzące gwiazdy futbolu amerykańskiego odłożyły na bok sławę, by zaciągnąć się do piechoty morskiej. Przygotowując do inwazji na Okinawę, grają legendarny mecz, który dla wielu z nich będzie ostatnim. Scenarzystami są Peter Berg i Mark L. Smith. Ezra Emanuel pełni funkcję producenta wykonawczego. Warto dodać, że Berg ma bogatą historię z Netflixem: stworzył dla serwisu streamingowego miniseriale Świt Ameryki i Zabić ból, które dostały się do TOP 10 i utrzymały się w rankingu kilka tygodni.