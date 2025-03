Milla Jovovich wspomina swoją rolę w filmie Piąty element. "To była scena, która zmieniła moje życie"

fot. materiały promocyjne

Milla Jovovich analizując swoje najbardziej ikoniczne role, wróciła wspomnieniami do Piątego elementu, wskazując swoją pierwszą dużą scenę w roli Leeloo jako szczególnie poruszającą. W tej scenie bohaterka znajduje się w szklanej klatce, podczas gdy rządowi i wojskowi urzędnicy próbują zmusić ją do komunikacji. Jovovich ujawniła, że to właśnie ten moment pomógł jej zrozumieć, co to znaczy naprawdę stać się kimś innym.

To była scena, która zmieniła moje życie jako aktorki. To wtedy naprawdę zrozumiałam, co to znaczy zostawić siebie za sobą i stać się kimś innym. Nadal, kiedy ją oglądam, doprowadza mnie do łez, bo widzę Leeloo, jej niewinność i wrażliwość. Jest mi jej tak żal, że jest w ten sposób uwięziona i nie rozumie, co się dzieje. To wciąż mnie wzrusza.

Piąty element - fabuła

Piąty element Luca Bessona, w którym w głównych rolach wystąpili Bruce Willis i Milla Jovovich, do tej pory zachwyca oryginalną wizją świata i bogactwem szczegółów scenograficznych - i to mimo upływu już blisko 20 lat. Akcja filmu dzieje się w XXIII wieku. Ziemia zostaje zaatakowana przez agresywne plemię z kosmosu. Pojawiają się także kosmici z innej planety, gotowi pomóc ludziom.