Program TV na weekend 25-27.06: Midsommar. W biały dzień, Oslo, Ludzie honoru

Oslo, Jak ja nienawidzę wakacji!, Brzemię oraz Cynicy i praktycy to najciekawsze premiery telewizyjne tego weekendu. Warto też obejrzeć filmy takie jak The Hurt Locker. W pułapce wojny, Omen, Ludzie honoru czy Midsommar. W biały dzień. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?