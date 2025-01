Kobiety kontra mężczyźni w walce o mleczarnię. Oto nowa komedia Netflixa z Tomaszem Karolakiem

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Netflix poinformował o premierze kolejnego polskiego filmu, a konkretnie komedii z Tomaszem Karolakiem w jednej z głównych ról. O czym jest najnowsza produkcja? Jest też fragment filmu.

naEKRANIE.pl informowało o szczegółach filmu Netflixa już w lipcu 2023 roku.

Zgon przed weselem - data premiery i zwiastun

Zgon przed weselem to nowa komedia w reżyserii Tomasza Koneckiego i Iwony Ogonowska-Konieckiej. W obsadzie filmu pojawi się m.in. Agnieszka Suchora, Tomasz Karolak czy Antoni Pawlicki. Historia ma opowiedzieć o miasteczku, w którym doszło do śmierci kierownika lokalnej mleczarni, co wywołuje dyskusję i spór o to, kto powinien go zastąpić. Wszystko to połączone z rodzinnymi, burzliwymi perypetiami.

Jakiś czas temu w sieci pojawił się krótki fragment z filmu.

Po śmierci kierownika lokalnej mleczarni życie mieszkańców małego miasta zostaje wywrócone do góry nogami. Gdy miejscowi zaczynają walczyć o to, kto powinien przejąć zakład, dwójka rodziców otrzymuje wiadomość, że ich córka nagle wraca do domu, aby wyjść za mąż. Jej przyjazd i odmienne poglądy dzielą społeczność na dwie grupy – mężczyzn i kobiety.

W obsadzie znajduje się: Agnieszka Suchora, Tomasz Karolak, Natalia Sitarska, Gamou Fall, Paulina Gałązka, Antoni Pawlicki, Robert Talarczyk, Monika Mariotti, Waleria Gorobets, Barbara Garstka.

Premiera: 12 luty 2025 roku.