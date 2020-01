Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - znasz ten film? Sprawdź swoją wiedzę! [QUIZ]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, produkcja z 2019 roku, będący ukoronowaniem kultowej Sagi opowiadającej o losach rodu Skywalkerów. W filmie Ruch Oporu pod wodzą Rey musi zmierzyć się z siłami Imperatora Palpatine'a, który postanowił po latach wyjść z ukrycia.

Minęło sporo czasu od premiery finału Gwiezdnej Sagi, więc jesteśmy ciekawi, jak dobrze pamiętacie ten film. Niewątpliwie niektórzy z Was oglądali go po kilka razy na wielkim ekranie. Poziom trudności jest raczej umiarkowany i głównie skupia się na różnych detalach związanych z tym, co mogliśmy oglądać na kinowym ekranie.

Nawet, jeśli film Wam się nie podobał, zachęcamy do sprawdzenia się w tym teście wiedzy i podzielenia się wynikiem w komentarzach. Może pójdzie Wam lepiej niż sądzicie?

Przygotowaliśmy dla Was quiz z wiedzy dotyczącej tego widowiska. Czeka na Was 20 pytań na temat różnych aspektów historii, którą możecie zobaczyć w produkcji. Sprawdźcie czy Moc jest z Wami. Powodzenia!

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - quiz wiedzy