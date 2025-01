fot. materiały prasowe

Rekrut powraca na amerykańskie ekrany już 7 stycznia, gdy zadebiutuje siódmy sezon tego popularnego serialu o policjantach. Pierwszy zwiastun zapowiada emocjonujące, różnorodne i interesujące historie. Przede wszystkim widzimy, że przygotowano kilka większych wątków na ten sezon. W zwiastunie przedstawiono również dwóch nowych rekrutów w ekipie!

Rekrut – zwiastun 7. sezonu

Zobaczcie i oceńcie sami:

Rekrut 7 – kiedy premiera w Polsce?

Na tę chwilę polska data premiery nie jest znana. Pierwsze prawa do emisji nadal posiada telewizja AXN, która jako pierwsza wyświetla nowe sezony w Polsce. Dopiero potem serial może trafić do streamingu. Do tej pory był to Netflix, jednak platforma straciła prawa i produkcja niedługo zniknie z jej biblioteki.

Biorąc pod uwagę, że Rekrut to serial amerykańskiej telewizji ABC, należącej do Disneya, produkcja najprawdopodobniej docelowo trafi na Disney+. Kwestie licencyjne są jednak na tyle skomplikowane, że trudno przewidzieć, kiedy dokładnie to nastąpi.

Rekrut to popularny serial policyjny z dużą dawką humoru, inspirowany prawdziwą historią rekruta, który po pięćdziesiątce rozpoczął pracę w policji. W głównej roli występuje Nathan Fillion, który na etapie siódmej serii już nie jest rekrutem.

