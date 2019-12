Redakcja naEKRANIE życzy Szczęśliwego Nowego Roku!

2019 był dla nas bardzo ciekawym rokiem, pełnym wyzwań i zrealizowanych celów. Serwis się rozrósł, co zawdzięczamy Wam, naszym czytelnikom, którzy tak tłumnie nas miesiąc w miesiąc odwiedzacie. I to nie tylko by przeczytać zamieszczane tutaj treści, ale także podyskutować z nami czy też z innymi czytelnikami. Cieszy nas to, bo bez tej interakcji nasza praca nie miałaby sensu. Merytorycznej dyskusji nigdy dosyć!

Pod względem pop kulturalnym było w tym roku różnie. Kilka wielkich historii zostało zakończonych i to nie w taki sposób jak byśmy chcieli. Myślę tu o Grze o Tron czy sadze Skywalkerów (choć wiem, że Adam nie podziela mojego zdania). Co by nie było, że każde zakończenie wielkiej opowieści nas rozczarowało, to wzruszaliśmy się, gdy Avengers ostatecznie (mam nadzieję) pokonali Thanosa czy też Jesse Pinkman otrzymał godne pożegnanie ze światem Breaking Bad. Cieszy nas wysyp ciekawych filmów z mniejszych wytwórni, które udowadniają, że liczy się dobra historia, a nie wielki budżet na efekty specjalne.

Otrzymaliśmy również nowych bohaterów, jak choćby dawno wyczekiwanego Geralta z Rivii zagranego przez Henry’ego Cavila, słodkiego baby Yodę, świetną serialową kontynuację Watchmen czy też perfekcyjnego Jokera w wykonaniu Joaquina Phoenixa.

W 2019 w naEKRANIE uruchomiliśmy kilka nowych projektów. Nie ze wszystkich jesteśmy w pełni zadowoleni, ale będziemy je jeszcze dopracowywać a i w 2020 szykujemy dla was coś szczególnego. Patrząc na to jak dobrze przyjęliście naszą porównywarkę VOD, postanowiliśmy postawić kolejny krok w rozbudowie serwisu.

W imieniu swoim jak i całej naszej redakcji dziękuję Wam, że jesteście z nami. Życzę Wam by Nowy Rok był dla was jeszcze lepszy niż poprzedni, by zdrowie Was nie opuszczało i byście byli dla nas wyrozumiali, jeśli zdarzą nam się jakieś błędy (a zdarzą na pewno). Niech moc będzie z Wam przez cały nadchodzący rok J

Pozdrawiam,

Dawid Muszyński, redaktor naczelny naEKRANIE.pl