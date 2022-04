Rozwiązanie konkursu Wygraj smartfon Huawei P50 Pro i słuchawki Huawei FreeBuds 4i!

Źródło: Huawei

Selfie z ulubioną gwiazdą to najlepsza pamiątka dla wszystkich miłośników kina. Z okazji 94. gali rozdania Oscarów postanowiliśmy we współpracy z polskim oddziałem Huawei zorganizować wyjątkowy konkurs dla łowców unikatowych selfie. Główna nagroda w konkursie, smartfon Huawei P50 Pro, to sprzęt wprost stworzony do fotografii mobilnej: dzięki poczwórnemu głównemu układowi optycznemu oraz porządnemu aparatowi do selfie zrobi perfekcyjne zdjęcie w każdych warunkach.

Aby zawalczyć o Huawei P50 Pro oraz słuchawki Huawei FreeBuds 4i, wystarczyło odpowiedzieć na jedno proste pytanie: Z kim z tegorocznych zdobywców statuetki zrobiłabyś/zrobiłbyś sobie zdjęcie, gdyby przyznano ci wejściówkę na 94. galę rozdania Oscarów?

Huawei P50 Pro oraz Huawei P50 Pocket

Po przejrzeniu wszystkich zgłoszeń i długich redakcyjnych naradach udało nam się wybrać najlepsze odpowiedzi. Choć wszyscy uczestnicy wykazali się niezwykłą kreatywnością, grono zwycięzców pomieści tylko trójkę szczęśliwców.

W konkursie "Wygraj smartfon Huawei P50 Pro i słuchawki Huawei FreeBuds 4i" nagrody wygrywają:

Smartfon Huawei P50 Pro:

Michał - selfi a Jenny Beavan

Słuchawki Huawei FreeBuds 4i:

Mateusz - selfi z Willem Smithem

Wiktor - selfi z Jessicą Chastain

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym osobom! Z laureatami skontaktujemy się drogą mailową.